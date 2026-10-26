Video: Düdükten sonra Lunin, Bellingham ile Adeyemi arasında alevlenen gerginliği yatıştırdı

Barcelona ile Real Madrid arasında dün akşam oynanan El Clasico maçı, uzatma dakikalarında son derece gergin anlara sahne oldu.

Real Madrid 2-1'lik üstünlüğünü korurken, Kylian Mbappe lehine verilen bir faul, itirazları ve sert tartışmaları alevlendirdi.

Gerilim bir korner atışı yakınında tırmandı; Karim Adeyemi ile Jude Bellingham birbirine girdi ve takım arkadaşları olayları yatıştırmak için araya girmek zorunda kaldı.

"Foot Mercato" sitesine göre, maç sonundaki en dikkat çekici an, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin'in müdahalesiydi.

Ukraynalı kaleci ceza sahasından çıktı ve oyunculara katılıp onları ayırmaya çalışmak için sahada uzun bir mesafe koştu.

Bu, Real Madrid'in galibiyetiyle sona eren El Clasico maçı için çarpıcı bir final oldu; Real Madrid, Camp Nou'dan şampiyonluk yarışında üç değerli puanla ayrıldı.







