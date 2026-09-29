Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında A Grubu'nun ilk haftasını kapatan dramatik bir maçta, Umman millî takımı, Kuveyt millî takımını 3-1 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Umman millî takımının, tur atlama şansını güçlendirmek için hem galip gelmesi hem de rakibi Irak'ın Suudi Arabistan'a mağlup olması gerekiyordu.

Umman, umutları açısından erken bir şok yaşadı; 6. dakikada Kuveytli Şebib el-Halidi'nin kaydettiği golle geriye düştü.









Teknik direktör Tarık es-Sektiyui'nin öğrencileri, en azından ilk yarıda skoru eşitlemeyi başaramadı.

Umman, 65. dakikadan itibaren toparlandı ve Nasır er-Revahi ile beraberlik golünü kaydetti.









Umman millî takımının coşkusu durmadı ve yine 81. dakikada kendi ikinci kişisel golüne imza atan Revahi ile ikinci golü de ekledi.









Revahi, 84. dakikada kullandığı bir duran topu Musab eş-Şıksi'nin kafasına gönderdi ve o da topu ağlara göndererek üçüncü golü kaydetti. Böylece Umman millî takımı puanını 4'e yükseltti; bu, Irak'ın da puanıyla aynı.





Umman ve Irak millî takımları puan ve gol sayısında, ayrıca fair play (kart sayısı) açısından da eşitlendi. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın yanında yarı finale yükselecek takımın adını belirlemek için bu gece kura çekilecek.