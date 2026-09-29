Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" ilk grubun ilk haftasını kapatan dramatik bir maçta, Umman milli takımı Kuveyt karşısında 3-1'lik heyecan verici bir galibiyet elde etti.

Umman milli takımının, yarı final şansını güçlendirmek için hem galip gelmesi hem de rakibi Irak'ın Suudi Arabistan'a yenilmesi gerekiyordu.

Umman, altıncı dakikada Kuveytli Şebib el-Halidi'nin attığı golle geriye düşerek erken bir şok yaşadı.









Teknik direktör Tarık Sektiui'nin takımı ilk yarıda en azından skoru eşitlemeyi başaramadı.

Umman 65. dakikadan itibaren dirilerek Nasır er-Revahi ile beraberlik golünü kaydetti.









Umman milli takımının hırsı dinmedi ve 81. dakikada yine Revahi ile ikinci golü ekleyerek şahsi ikinci golüne imza attı.









Revahi 84. dakikada kullandığı bir duran topu Musab eş-Şıksi'nin kafasına gönderdi. O da topu ağlara göndererek üçüncü golü kaydetti ve milli takımın puanını 4'e yükseltti; bu da Irak ile aynı puan anlamına geliyordu.





Umman ve Irak milli takımları puanda ve gol sayısında, ayrıca fair play (kart sayısı) sıralamasında da eşitlendi; bu nedenle Suudi Arabistan ile birlikte yarı finale yükselecek takımı belirlemek için bu gece kura çekilecek.