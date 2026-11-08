Boca Juniors, cumartesi akşamı La Bombonera Stadı'nda oynanan ve son hafta mücadeleleri kapsamındaki maçta Defensa Justica'yı tek golle mağlup ederek 2026 Arjantin Ligi şampiyonluğunu kazandı. Takım, Enner Valencia'nın uzatma dakikalarında kaydettiği golle yıllık puan sıralamasının zirvesine yerleşti.

Bu şampiyonluk, aynı ödülü çevreleyen tartışmalardan tam bir yıl sonra geldi; geçen yıl Rosario Central beklenmedik bir şekilde şampiyon ilan edilmişti.

Enner Valencia, Boca Juniors'a galibiyeti getiren golü ikinci yarının 50. dakikasında kaydetti. Böylece takımına genel sıralamanın zirvesini armağan ederek, açılış turnuvası (yılın ilk yarısı) ve kapanış turnuvasında (yılın ikinci yarısı) en fazla puanı toplamasının ardından Arjantin Ligi şampiyonu oldu.

İkinci turnuva ise hâlâ devam ediyor; şampiyonunu belirlemek için play-off mücadeleleri şu anda oynanıyor.

Valencia'nın golünden önce Rosario Central, Estudiantes Río Cuarto'yu iki golle geçmesinin ardından şampiyonluğu kutluyordu; taraftarları oyuncularla birlikte kutlama yapmak için sahaya girecek kadar coşmuştu.

Ancak Boca Juniors'ın uzatma dakikalarındaki ölümcül golü tabloyu tersine çevirdi ve takıma hem galibiyeti hem de kupayı getirdi; böylece 3 yıldır süren şampiyonluk hasreti sona erdi.