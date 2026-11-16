Video: Dört parmak işareti ve gizemli paylaşımıyla Ronaldo, Portekiz'in ağır yenilgisinin ardından tartışma yarattı

Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanı Cristiano Ronaldo, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde kendi sahasında Danimarka'ya 4-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından tartışmalara yol açtı.

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Ronaldo, Instagram hesabından dört parmağını gösterdiği bir video paylaştı ve videoya "Çözümü bulabildin mi artık?" notunu düştü. Bu paylaşım, yıldız oyuncunun vermek istediği mesaja ve bunun, milli kariyerinin sona erdiği son gelişmelere dolaylı bir yanıt olup olmadığına dair soru işaretlerine kapı araladı.

Ronaldo'nun kişisel hesabındaki bu paylaşımı, milli takımı bıraktığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Bu kararın öncesinde ise teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı ve iki taraf arasındaki ilişkinin çıkmaza girmesinde etkili olan anlaşmazlık yaşanmıştı. Böylece Portekizli yıldızın 20 yılı aşan tarihi milli takım kariyeri sona ermişti.

Dört parmak işareti tartışmaları daha da alevlendirdi. Zira bu paylaşım, Portekiz'in geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ve Ronaldo'nun milli takımı bıraktığını açıklamasından bu yana çıkılan ilk maç olan karşılaşmada Danimarka'ya ağır bir yenilgi almasının ardından geldi. Bu da videonun zamanlamasının ağır skorla bağlantılı olup olmadığı yönündeki soruları beraberinde getirdi.

Danimarka yenilgisi, Portekiz Milli Takımı için sıradan bir tökezleme değildi. Zira mağlubiyet, Ronaldo'nun onurlandırıldığı bir gecede geldi. Milli oyuncular maç öncesinde Ronaldo'nun adını ve 7 numarasını taşıyan formalar giyerken taraftarlar da eski kaptanlarını selamlamayı ihmal etmedi. Ancak kalede görülen dört golün ardından gece, Portekiz için kabusa dönüştü.

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Sonuç, Ronaldo'nun yokluğunu ve Portekiz Milli Takımı üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı . Özellikle de maçın, Ronaldo ile Portekiz'in başına, deneyimli yıldızla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da birlikte çalıştıktan sonra geçen Jesus arasındaki gergin bir dönemin ardından oynanması dikkat çekti. İkili arasındaki anlaşmazlıklar, oyuncunun milli takımdaki son döneminde giderek tırmanmıştı.

Jesus'un yenilginin ardından yaptığı açıklamalar da tartışmaların dozunu artırdı. Milli takımın Ronaldo'yu arayıp aramadığı sorulan Portekizli teknik adam, dikkat çeken bir yanıt verdi ve oyuncu takımda yokken ve ayrılma kararı almışken neyin aranabileceğini sorguladı. Bu tavır, iki taraf arasındaki ilişkinin niteliğini yeniden gündeme taşıdı.

Ronaldo'nun dört parmak işaretinin ve gizemli notunun Danimarka yenilgisiyle bağlantılı bir anlam taşıyıp taşımadığı ya da Portekizli yıldızın, milli takımda yaşananlarla doğrudan ilgisi olmayan bir video mu paylaştığı sorusu ise yanıt bekliyor. Özellikle de Ronaldo'nun videoyla neyi kastettiğini açıklamaması ve herhangi bir tarafa açık bir mesaj vermemesi, soru işaretlerini canlı tutuyor.