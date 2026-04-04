Sakatlıklar, Suudi Roshen Ligi'nde Damak ile oynanan maçta dördüncü darbeyi alan Al-Ahli Jeddah'ın tüm savunma hatlarını yıktı.

Al-Ahli, Suudi Roshen Ligi'nin 27. haftasında bugün Cumartesi günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadyumu'nda Damak'ı ağırladı.

Maçın 53. dakikasında, Al-Ahli'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez, sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Muhammed Süleyman Bakr oyuna girdi.

Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen uluslararası maçlar arası ara dönemde Brezilya milli takımında görev yapan ve takıma yeni dönen Ibanez, maçı tamamlamaya çalıştı ancak başaramadı ve oyundan çıktı.

Ayrıca okuyun: Video: Rakiplerinin ayaklarıyla... Al Ahli, Roshen'de Al Hilal ve Al Nasr'ı geçerek zirveye çıktı

Böylece Al-Ahli, sezonun önemli bir aşaması öncesinde, Asya Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında mücadele edecekken, savunma hattındaki tüm ana oyuncularını sakatlık nedeniyle kaybetti.

Sağ bek Ali Majrashi ve sol bek Zakaria Hawsawi, geçtiğimiz uluslararası maç arası sırasında Suudi milli takımında sakatlandı, Türk savunma oyuncusu Merih Demiral ise o dönemden önce sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Al-Ahli Jeddah'ın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, sakat oyuncuların yokluğunu telafi etmek için savunmada as olmayan 4 oyuncuya güveniyor: kanatlarda Muhammed Abdulrahman ve Mateo Dams, aralarında ise Rayan Hamed ve Muhammed Suleiman Bakr.

Al-Ahli, önümüzdeki Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Fayha'ya konuk olacak. Ardından, 13 Nisan'da Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynayacağı Asya Elit Kupası son 16 turu maçlarıyla eleme turlarına başlayacak.