24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Video: Dönis, Asya Kupası’ndaki rekabet hakkındaki sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan
Asian Cup
G. Donis
Suudi Arabistan
Yunanistan

Yunan teknik direktör sessizliğini bozdu

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Suudi Arabistan'ın gelecek Asya Kupası'nda şampiyonluk için yarışabilme gücü hakkındaki sessizliğini bozdu.

Donis, birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek Suudi Arabistan'ı Arap Körfezi Kupası şampiyonluğuna taşımıştı. Bu, ülke tarihinde dördüncü kez yaşanan bir başarıydı.

Ayrıca okuyun: Güçlü destek: Hilal, Sadd maçı öncesi "büyük bir yıldızını" geri kazanıyor

Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" kanallar ağından bir muhabirle yaptığı kısa görüşmede Donis, Asya şampiyonluğu için yarışma olasılığına şöyle yanıt verdi: "Bunu diliyorum ama adım adım."

Donis'in bu kısa açıklaması, ortamı sakinleştirme ve önümüzdeki dönemde en üst seviyelere ulaşana kadar sessizce çalışma isteğine işaret ediyor.

Donis, son Dünya Kupası'ndan birkaç hafta önce Fransız Hervé Renard'ın yerine Suudi Arabistan'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin