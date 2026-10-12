Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Suudi Arabistan'ın gelecek Asya Kupası'nda şampiyonluk için yarışabilme gücü hakkındaki sessizliğini bozdu.

Donis, birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek Suudi Arabistan'ı Arap Körfezi Kupası şampiyonluğuna taşımıştı. Bu, ülke tarihinde dördüncü kez yaşanan bir başarıydı.

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Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" kanallar ağından bir muhabirle yaptığı kısa görüşmede Donis, Asya şampiyonluğu için yarışma olasılığına şöyle yanıt verdi: "Bunu diliyorum ama adım adım."

Donis'in bu kısa açıklaması, ortamı sakinleştirme ve önümüzdeki dönemde en üst seviyelere ulaşana kadar sessizce çalışma isteğine işaret ediyor.

Donis, son Dünya Kupası'ndan birkaç hafta önce Fransız Hervé Renard'ın yerine Suudi Arabistan'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.