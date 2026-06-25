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Abobakr El Mokadem

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Video: Doğum gününde... Messi kaç tane Altın Top ödülü kazanacağını tahmin ediyor?

Ballon d'Or
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
Ürdün
Arjantin
ABD

Messi, Altın Top ödüllerinde rekor sahibidir

Altın Top’un resmi hesabı, dün Çarşamba günü 39. yaşını kutlayan Arjantinli Lionel Messi’nin doğum gününü kutladı.

Dün Arjantin milli takım oyuncuları ve teknik kadro da Messi'nin doğum gününü kutladı; sponsorlar, Arjantin Futbol Federasyonu ile bağlantılı kuruluşlar ve diğer kişiler tarafından kendisine hediyeler sunuldu.

Altın Top hesabı, "X" platformunda Messi'nin 2009 yılına ait, yani ödülü ilk kez kazandığı zamana ait eski bir video paylaştı.

Messi’ye şu soru yöneltildi: “Kaç tane Altın Top ödülü kazanacak?”

Messi şöyle yanıt verdi: “Bunu kesin olarak söylemek zor… Eğer birden fazla kazanabilirsem, daha iyi olur.”

Dünya Kupası
Ürdün crest
Ürdün
JOR
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Ve şöyle devam etti: “Rekor üç (Platin’e ait)… Birden fazla kazanmayı ve bunun tadını çıkarmayı umuyorum… Birden fazla kazanmayı umuyorum.”

Hatırlanacağı üzere Messi, 8 kez Altın Top ödülü kazanarak bu alanda rekoru elinde tutuyor.



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