Video: Doğum gününde... Messi kaç tane Altın Top ödülü kazanacağını tahmin ediyor?

Altın Top’un resmi hesabı, dün Çarşamba günü 39. yaşını kutlayan Arjantinli Lionel Messi’nin doğum gününü kutladı.

Dün Arjantin milli takım oyuncuları ve teknik kadro da Messi'nin doğum gününü kutladı; sponsorlar, Arjantin Futbol Federasyonu ile bağlantılı kuruluşlar ve diğer kişiler tarafından kendisine hediyeler sunuldu.

Altın Top hesabı, "X" platformunda Messi'nin 2009 yılına ait, yani ödülü ilk kez kazandığı zamana ait eski bir video paylaştı.

Messi’ye şu soru yöneltildi: “Kaç tane Altın Top ödülü kazanacak?”

Messi şöyle yanıt verdi: “Bunu kesin olarak söylemek zor… Eğer birden fazla kazanabilirsem, daha iyi olur.”

Ve şöyle devam etti: “Rekor üç (Platin’e ait)… Birden fazla kazanmayı ve bunun tadını çıkarmayı umuyorum… Birden fazla kazanmayı umuyorum.”

Hatırlanacağı üzere Messi, 8 kez Altın Top ödülü kazanarak bu alanda rekoru elinde tutuyor.







