Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, Barcelona karşısındaki El Clasico'yu duygularını sergilediği yeni bir sahneye çevirdi. 87. dakikada Kylian Mbappé'nin attığı ölümcül golü çarpıcı bir şekilde kutlayan Mourinho, kraliyet takımının Spotify Camp Nou'da 2-1 galip gelmesine tanıklık etti.

En dikkat çekici an teknik alandan geldi. Mourinho yedek kulübelerinin önünde diz çöktü ve yumruğunu sıkarak dilini çıkararak kutlama yaptı; bu sahne, Barcelona ile karşı karşıya geldiği döneme dönüşünden bu yana sahaya yaptığı ilk ziyaret sırasında tüm gözleri üzerine çekti.

Camp Nou'da tartışmalarla dolu bir sicil

Portekizli teknik adamın Barcelona karşısında ortamı kızıştırması ilk kez yaşanmıyor; nitekim 2010 yılının Nisan ayında Mourinho, Inter Milan'ın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesini Camp Nou sahasında kutlamış, bu karşılaşmada kutlamaları sırasında su fıskiyeleri çalıştırılmıştı.

Mourinho daha önce de Katalan kulübünün önde gelen isimleriyle çekişmelere girmişti; bunların arasında Frank Rijkaard ve hakem Anders Frisk ile bağlantılı suçlamaları ile 2011 yılındaki İspanya Süper Kupası sırasında parmağını Tito Vilanova'nın gözüne soktuğu olay da yer alıyor.

Barcelona'ya yönelik bir saldırının ardından gelen kutlama

Mourinho'nun bu jesti, Negreira davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarından günler sonra geldi. Mourinho davayı Calciopoli skandalına benzetmiş ve onu dünyadaki en büyük hakem yolsuzluğu skandallarından biri haline gelebileceği şeklinde nitelendirmişti; ardından Barcelona kulübesinin önünde yaptığı kutlamayla tartışma yeniden gündeme geldi.

Sahada ise Mbappé, 41. dakikada Real Madrid adına skoru açtı. 61. dakikada Raphinha Katalan takımı için beraberliği sağladıktan sonra Fransız forvet 87. dakikada attığı ikinci golüyle karşılaşmanın sonucunu belirledi ve Real Madrid, İspanya Ligi lideri Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirdi.