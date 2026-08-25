Video: Direkt kırmızı kartı hak etti mi? Al-Nassr'ın yıldızı, Al-Ettifak maçını düğümledi

Al Nassr, Al Ittifak karşısında Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında iki takımı Salı günü "Al Nawakhitha" sahasında karşı karşıya getiren maçta erken ve zorlu bir sınavla karşılaştı.

Maçta, Musa Dembélé'nin 12. dakikada ceza sahası sınırında bir pas alması ve Al Nassr kalecisi Bento'nun onu durdurmaya çalışmak için kalesinden çıkmasının ardından erken bir dönüm noktası yaşandı.

Al Nassr'ın savunma oyuncularından biri Al Ittifak oyuncusunun yakınında bulunup ona yetişmeye çalışmasına rağmen Bento, Dembélé'yi ceza sahası dışında düşürdü ve hakem Muhammed el-Huveyş, Al Alami kalecisine doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Böylece Al Nassr, Al Ittifak karşısındaki zorlu mücadelede maçı sayısal eksiklikle tamamlamak zorunda kaldı; Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, oyuncusu Angelo'yu oyundan alıp yerine genç kaleci Abdurrahman el-Uteybi'yi sürmek zorunda kaldı.