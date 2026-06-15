Video... Direk, Ekvador'un Fildişi Sahili karşısında arka arkaya iki gol atmasını engelledi

Ekvador milli takımı, bu sabah erken saatlerde Fildişi Sahili ile oynadığı maçın ilk 45 dakikasında top hakimiyetini elinde tuttu ve birçok gol fırsatını kaçırdı; böylece ilk yarıyı golsüz berabere tamamladı.

Ekvador'un üst üste iki gol atmasını direk engelledi ve kader, Fildişi Sahili milli takımına ikinci yarıda durumu düzeltmek için yeni bir fırsat verdi.

İlk atak 23. dakikada, Fildişili Emmanuel Agbado'nun hatasını John Yeboah'ın değerlendirmesiyle geldi. Yeboah, ceza sahası dışından bir şut çekti ancak top üst direğe çarptı.

Sadece 7 dakika sonra, tam olarak 30. dakikada, Ekvador için yeni bir fırsat doğdu. Alan Menda, ceza sahası içinde topu aldı ve güçlü bir şut çekti, ancak top yine üst direğe çarparak ağlara girmedi.

Ekvador ve Fildişi Sahili, dün Pazar günü karşılaşan ve "Die Mannschaft"ın 7-1 galip geldiği Almanya ve Curacao ile birlikte 5. grupta mücadele ediyor.











