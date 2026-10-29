Video: Diomande, Real Madrid karşısında "şeytani oyunlar" sergiledi

Genç Fildişili kanat oyuncusu Yann Diomande, İspanyol "AS" gazetesinin resmi hesabının "X" platformunda yayınladığı bir videoda, Real Madrid antrenmanlarında kendine has yeteneklerini sergiledi; video boyunca teknik becerilerini gösterdi.

19 yaşındaki Fildişili, turuncu yeleği giyerek takım antrenmanlarına katılırken görülüyor ve bir dizi hızlı çalım ile topla hareketin yanı sıra ağları bulan özenli bir şut sergiliyor.

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Diomande, Leipzig'den 125 milyon euro ve 15 milyona ulaşan bonuslar karşılığında kadroya katıldıktan sonra, Real Madrid'in en dikkat çekici yaz transferlerinden biri sayılıyor.

Fildişili kanat oyuncusu, büyük hızı, çalım yeteneği ve sol taraftan hücuma katkı sağlama kapasitesiyle öne çıkıyor; resmi maçlarda da potansiyelini kademeli olarak göstermeye başladı.

Son hafta ezeli rakibi Barcelona'yı (2-1) mağlup etmenin coşkusunu yaşayan Real Madrid, şu anda La Liga kapsamında önümüzdeki pazar günü Racing Santander'e konuk olmaya hazırlanıyor.

Real, yarışmada 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor; lider Barcelona'nın 3 puan, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in ise 1 puan gerisinde bulunuyor.