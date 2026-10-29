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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Video: Diomande, Real Madrid karşısında "şeytani oyunlar" sergiledi

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi
Y. Diomande
İspanya
Yunanistan
Côte d’Ivoire

Fildişi Sahilili yıldız son dönemde parladı

Genç Fildişili kanat oyuncusu Yann Diomande, İspanyol "AS" gazetesinin resmi hesabının "X" platformunda yayınladığı bir videoda, Real Madrid antrenmanlarında kendine has yeteneklerini sergiledi; video boyunca teknik becerilerini gösterdi.

19 yaşındaki Fildişili, turuncu yeleği giyerek takım antrenmanlarına katılırken görülüyor ve bir dizi hızlı çalım ile topla hareketin yanı sıra ağları bulan özenli bir şut sergiliyor.

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SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

Diomande, Leipzig'den 125 milyon euro ve 15 milyona ulaşan bonuslar karşılığında kadroya katıldıktan sonra, Real Madrid'in en dikkat çekici yaz transferlerinden biri sayılıyor.

Fildişili kanat oyuncusu, büyük hızı, çalım yeteneği ve sol taraftan hücuma katkı sağlama kapasitesiyle öne çıkıyor; resmi maçlarda da potansiyelini kademeli olarak göstermeye başladı.

Son hafta ezeli rakibi Barcelona'yı (2-1) mağlup etmenin coşkusunu yaşayan Real Madrid, şu anda La Liga kapsamında önümüzdeki pazar günü Racing Santander'e konuk olmaya hazırlanıyor.

Real, yarışmada 24 puanla üçüncü sırada yer alıyor; lider Barcelona'nın 3 puan, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

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