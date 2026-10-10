Real Madrid, cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya La Liga'nın sekizinci haftasında konuk ettiği Villarreal'i tek golle mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

İlk yarı boyunca iki takımın oyuncuları da fileleri havalandırmayı başaramadı.

İkinci yarıda, tam olarak 62. dakikada Fildişi Sahilli Yan Diomande, Fede Valverde'nin pasının ardından karşılaşmanın tek golünü kaydetmeyi başardı.

Real Madrid, oyuna sonradan giren Vinicius Junior'un 74. dakikada kırmızı kart görmesiyle sayısal olarak eksik oynadı.

Böylece Real Madrid, puanını 18'e yükselterek La Liga puan tablosunda üçüncü sıraya çıkarken, Villarreal 8 puanda kalarak onuncu sırada yer aldı.

"AS gazetesi" karşılaşmanın öne çıkan anlarını değerlendirdi; buna göre Real Madrid, Vinicius'un kırmızı kartından önce galibiyetini korumak için üstün taraftı. Villarreal ise Santiago Bernabeu'dan eli boş dönmesini engelleyecek az bir etkililikten yoksundu.

Real Madrid, ilk çeyrek saatte rakibin ataklarını durdurma görevini üstlenen ve yoğun bir şekilde öne baskı yapan Valverde sayesinde topu en az 3 kez kaptırmaktan kurtardı. Villarreal, Real Madrid'e cesurca karşılık verdi; işler ters yöne döndüğünde ise Güler'in başlattığı bir atakta Mbappe'nin vole vuruşunu çıkaran direk kendisini kurtardı.

Real Madrid, kötü bir performans sergilemese de hızlı bir şekilde gol atmaya ihtiyaç duyuyordu, ancak gol gelmekte gecikti. Mbappe lehine bir faulün çalınmaması ve Cardona'nın hak ettiği bir uyarının göz ardı edilmesi gibi bazı hakem kararları, ortamın gerilmesini artırdı.

Atakları sonuçlandırmadaki gecikmenin yanı sıra Real Madrid, İlias'ın Carreras karşısında üstünlük sağladığı sol kanatta bir sorun yaşadı. Bu nedenle ikinci yarının başında Cucurella'yı oyuna sokma kararını anlamak kolaydı.

Diğer yanda ise Diomande, Foyth ile doğrudan karşı karşıyaydı. Onu son derece kolay bir şekilde geçmeyi başardı, ancak doğru anda belirleyici pastan yoksundu.

Ayrıca Real Madrid, Arda Güler'in oyunu okumadaki seçkin anlayışından yararlanamadı; Trent Alexander-Arnold ise uzun toplar atma ve oyun temposunu kontrol etme konusundaki olağanüstü yeteneği sayesinde çok daha iyi bir seviyede göründü.

Karşılaşmanın akışında bir değişiklik yaratmak için Valverde sağ kanada geçerken, Güler imkânlarına daha fazla uyan bir biçimde daha derinde konumlanan bir oyuncu hâline geldi. İkinci değişiklik ise daha köklüydü; adrenalinle dolu olan Vinicius Junior oyuna girdi. Buna karşılık Diomande diğer kanada geçti, Brezilyalı oyuncu ise doğal mevkisini üstlendi.

Real Madrid daha iyi oynamaya başladı; daha agresif, daha derin ve rakibini korkutma konusunda daha yetenekli hâle geldi, ancak geri bölgelerde kendini daha savunmasız da hissetti.

Bu olayların ortasında Diomande, Valverde'nin kanattan yönettiği bir atakta harika bir dönüşün ardından golü kaydetti. Gol, hakem Diaz de Mera tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından, pozisyon ofsayt olmamasına rağmen VAR incelemesinin sonucunda geçerli sayıldı.

Real Madrid, 3 oyuncunun katıldığı bir atakta Tchouameni'nin belirleyici top kapmasının, Bellingham'ın hamlesinin ve ardından Vinicius'un son vuruşunun ardından ikinci golü kaydetti. Ancak atakta Real Madrid'in sevincini bozan bir durum yaşandı; zira Vinicius daha önce rakibi Saliba'yı saçından çekmişti ve bu, golün iptal edilmesine ve Brezilyalı oyuncunun kırmızı kartla oyundan atılmasına yol açtı.

O andan itibaren Real Madrid, Villarreal'in sürekli baskısı ve Mbappe'nin ceza sahası içinde parıltısını kaybetmesi nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı. Real Madrid'in direnci, Jude Bellingham'ın kahramanca mücadelesinde somutlaştı.