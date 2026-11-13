Öte yandan AS gazetesi, Diomande'nin muhteşem bir performans sergilediğini, ara paslarıyla takım arkadaşlarına adeta birer hediye sunduğunu ve Fildişi Sahili'nin ikinci golüne de asist yaptığını aktardı.

Diomande, oyun kurma ve takım arkadaşlarıyla bağlantı kurma konusunda en iyi seviyesini ortaya koydu ve maç boyunca "hediyeler" dağıttı.

Diomande sol kanattan ara pasları başarıyla gönderdi, en dar alanlarda çalım attı ve net forvet Wahi'ye kesin bir pas vererek ülkesinin Gambiya karşısındaki galibiyetini getirdi.

Fildişi Sahili Milli Takımı, Fransız teknik direktörü Hervé Renard yönetiminde puanını 9'a yükselterek üçüncü grubun zirvesine oturdu ve tur bileti her zamankinden daha yakın hale geldi. Gambiya ise 6 puanda kalarak ikinci sırada bulunuyor.

Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonunda şampiyonluğa en güçlü aday ekiplerden biri olarak görülüyor.

Hızlı bir biçimde ileri çıkabilme, çalım atma yeteneği ve bireysel beceriler sayesinde Fildişi Sahili, kıtanın en iyi milli takımlarından birini inşa etmeyi başardı. Gambiya karşısında bir kez daha bireysel yetenekler parladı.

Nicolas Pepe sürprizi getirmekte gecikmedi; kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı Yalcouye değerlendirdi ve Fildişi Sahili'nin ilk golünü kaydetti.

Birkaç dakika sonra Yan Diomande kendine has atılımlarıyla sahneye çıktı ve topu geri kazanma denemelerinden birinde Real Madridli yıldız, topu Gambiyalı beke kaparak maçın ikinci golünü kale önünde kesin bir pasla Wahi'ye sundu. Pozisyon göz açıp kapayana kadar gelişti.

Ev sahibi takım maçın gidişatına hakim olmasına rağmen duran toplar onlara sorun çıkardı. Barrow, korner sonrası ceza sahası sınırında topa hakim oldu, ardından sağ ayağıyla sert bir şut çekti ve top filelerle buluştu. Böylece skor 2-1 oldu ve ikinci yarı başlamadan önce her şey açık kaldı.

Maçın ilk yarısında görülen hücum hareketliliği, ikinci yarıdaki gelişmeler sırasında tamamen ortadan kalktı. İki takım da riski azaltmayı tercih etti; Fildişi Sahili yıldızlarına daha az bel bağlarken, Gambiya rakibinin bir hata yapmasını bekleyerek geriye çekildi.

Yan Diomande, dış ayağıyla yaptığı muhteşem bir pasla taraftarları koltuklarına geri döndürme görevini üstlendi; bu pas, Amad Diallo'nun farkı açmasına ramak kala kaldı.

Buna karşılık Gambiyalı kaleci Gaye parladı ve ikinci yarının yarısından fazlası geçtikten sonra ayağıyla harika bir kurtarış yaparak Yan Diomande'yi muhteşem bir golden mahrum bıraktı.

Dakikalar ilerledikçe oyuncularda yorgunluk belirmeye başladı ve maç, isabetsiz paslar ile uygunsuz zamanlarda yapılan hatalar arasında sonuna yaklaştı. Real Madrid kanat oyuncusunun maçın tüm dakikalarını sahada geçirdiğini de belirtmek gerekir.

Fildişi Sahili Milli Takımı, dördüncü hafta maçında yeniden Gambiya ile önümüzdeki salı günü karşılaşacak ve Yan Diomande'nin yeni hediyeler sunmaya hazırlanmak için birkaç günü olacak.