Real Madrid'in kanat oyuncusu Yan Diomande, takımının Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği maçtan yalnızca birkaç saat sonra "TikTok" uygulaması üzerinden bir canlı yayında görünmesiyle İspanya'da bir tartışma dalgası başlattı. Fildişi Sahilli oyuncu, yaz transfer döneminde kraliyet kulübüne katılmasından bu yana artan bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

"Foot Mercato" sitesine göre, Diomande'nin bu görünmesi hassas bir zamanda geldi; zira oyuncu Real Madrid'e Leipzig'den 140 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ve bu bedel, onu takımla oynadığı ilk maçtan itibaren taraftarların ve medyanın odağı haline getirmişti.

Derbi mağlubiyetine rağmen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Atletico Madrid karşısında dikkat çeken bir performans sergilerken, Vinicius Junior sol kanattaki düşen performansı nedeniyle hâlâ eleştirilere maruz kalıyor.

Maçın bitiminden birkaç saat sonra Diomande "TikTok" üzerinden bir canlı yayında görünerek transfer bedeliyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Bizi her zaman eleştirecekler, ama biz sürekli gelişiyoruz." Bu esnada, görünmesiyle eş zamanlı olarak 140 milyon euroluk anlaşma bedeliyle bağlantılı bir müzik çalıyordu.

Oyuncunun bu davranışı, Real Madrid taraftarlarından ve İspanyol medyasından öfkeli ve hızlı tepkiler doğurdu; birçok takipçi, başkent derbisindeki mağlubiyetin ardından yayın sırasında görünmesinin ve dans etmesinin uygun olmadığını, özellikle de yüksek transfer bedeli nedeniyle çevresinde büyük bir baskı bulunurken bunun yerinde bir davranış olmadığını değerlendirdi.

Bir Real Madrid taraftarı, video paylaşımına şu yorumu yaptı: "Açıkçası, kimsenin bu genç adama derbi mağlubiyetinin ardından TikTok'ta video paylaşarak ne yaptığını söylememesine inanamıyorum, sanki bu konu onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi."

Başka bir taraftar da Diomande'nin bu davranışıyla Lamine Yamal'ın Barcelona mağlubiyetlerinin ardından yaptıklarını karşılaştırdı. Real Madrid'e gelişinden bu yana rekor transfer ile üzerine yüklenen büyük beklentilere layık olduğunu kanıtlaması istenen Fildişi Sahilli oyuncunun üzerindeki dikkatler giderek artıyor.