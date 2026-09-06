Video: Derbiye kırmızı renk hakim oldu; Arsenal, Chelsea karşısında maçı tersine çevirip zirvede City'ye ortak oldu

Arsenal, Premier Lig'in üçüncü haftasında Emirates Stadyumu'nda ağırladığı Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek Londra derbisini kazandı.

Chelsea, Morgan Rogers'ın golüyle 2. dakikada öne geçti ve özellikle Rogers'ın Arsenal taraftarlarının önünde yaptığı provokatif kutlamanın ardından derbi erkenden alevlendi.









Arsenal, 25. dakikada Kai Havertz ile beraberliği yakalamayı başardı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.









İkinci yarıda Arsenal denemelerini sürdürdü ve 50. dakikada Martin Ödegaard ile ikinci golünü kaydetti.









Ardından Arsenal topa büyük ölçüde hâkim oldu ve birçok tehlikeli atak geliştirdi, ancak Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in üstün performansı gol sayısını artırmasını engelledi.

Arsenal puanını 9'a çıkararak liderlikte Manchester City'ye ortak olurken, Chelsea 6 puanda kalarak dördüncü sıraya yerleşti.

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