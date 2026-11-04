Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Türk savunmacısı Merih Demiral, geçtiğimiz yıllarda savunmanın göbeğinde Brezilyalı Roger Ibanez'in yanında oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, onu eşinden daha iyi anladığını vurguladı.

Demiral, "The Mo Show" podcastinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok şanslıyım (Ibanez'in yanında oynadığım için) ve onun da aynı şeyi hissettiğinden eminim. Bu birlikte geçirdiğimiz dördüncü yılımız ve uzun yıllar boyunca birlikte oynamayı diliyorum."

Şöyle devam etti: "Aramızda özel bir şey var. Geçen hafta antrenmandayken bunu kendiliğinden konuştuk; o belirli bir şey yapmak istiyordu ve ne yapacağını bildiğimi fark etti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana 'Ne yapacağımı önceden biliyorsun' dedi, ben de ona 'Tabii ki, seni eşimden daha iyi tanıyorum. Seni çocuklarımı gördüğümden daha çok görüyorum ve sahanın dışında bile ne yapacağını biliyorum' dedim."

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Demiral, 2023 yazında Ibanez ile birlikte Al Ahli'ye transfer olduklarından beri onun yanında oynuyor. O zamandan bu yana aşılmaz bir set oluşturan ikili, takımın iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve bir kez Suudi Süper Kupası şampiyonluğuna katkı sağladı.

Öte yandan Türk savunmacı, yaklaşık 3 yıl önce katıldığı Al Ahli'yi farklı kılan özellikten de söz ederek şunları söyledi: "Takımımızı ve kulübümüzü diğerlerinden ayıran şeyin tek bir aile olmamız olduğunu düşünüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Biz tek bir bütünüz; taraftar, kulüp ve oyuncular birlikte. İşte bu bizim sırrımız ve bunun başkalarında olmadığını düşünüyorum. Bunu koruyacağız ve biz burada olduğumuz sürece bu ruhu koruyacağız, bu yüzden endişelenmeye gerek yok."