Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin yedinci haftasında La Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Strasbourg'u 3-1 yenerek heyecanlı bir zafer elde etti. Başkent ekibi, son dakikalarda bir gol geriden gelerek üç golle galibiyete ulaştı.

Teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, maç öncesinde altıncı sırada yer aldıkları puan cetvelindeki konumlarını iyileştirmek amacıyla sahaya çıktı. Hugo Oliveira'nın yönettiği Strasbourg ise üst üste aldığı iki yenilginin ardından dengesini yeniden bulmanın yollarını aradı.

Paris Saint-Germain topa daha fazla sahip olmasına karşın, skoru 17. dakikada ev sahibi ekip açtı. Amerikalı Giovanni Reyna, Jessim Yassin'in pasını değerlendirip ceza sahası içine girdi ve sol ayağıyla vurduğu top Lucas Hernandez'e çarparak yön değiştirdi; kaleci Matvey Safonov'u yanıltan top ağlarla buluştu.

Paris ekibi ilk yarı bitmeden eşitliği sağlamaya çalıştı ancak oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen kale önünde etkili olamadı ve ilk 45 dakika Strasbourg'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Dembele isyanı başlattı

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İkinci yarının başlangıcıyla Strasbourg konuk ekibin kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. Safonov, ev sahibinin farkı açmasını önlemek için birçok kez müdahale etmek zorunda kaldı. Luis Enrique ise aralarında Ousmane Dembele ve Achraf Hakimi'nin de bulunduğu önemli oyuncularını oyuna dahil ederek hücum amaçlı değişikliklere gitti.

72. dakikada Paris Saint-Germain, video yardımcı hakem incelemesinin ardından kazandığı penaltıyla eşitliği sağlamak için değerli bir fırsat yakaladı. Ancak Dembele'nin vuruşu direğin yanından geçerek yan ağlara gitti ve pozisyon heba oldu.

Paris ekibi pes etmedi ve 77. dakikada skoru eşitledi. Dembele'nin sağ kanattan gönderdiği isabetli ortayı, savunmanın takip eksikliğinden yararlanan Illia Zabarnyi yakın mesafeden ağlara gönderdi ve maçı başa döndürdü.

Dembele, Paris Saint-Germain'in çıkışını 85. dakikada tamamladı. Hakimi'nin başlattığı kontra atak sonrası topu alan Fransız yıldız, ceza sahasının önüne kadar ilerledi ve sol ayağıyla çektiği yer seviyesindeki şutla kaleci Filip Jörgensen'in ağlarını havalandırarak takımına maçta ilk kez üstünlüğü getirdi.

Strasbourg geri dönmeye çalışırken, Desire Doue son bir kontra atakta kaydettiği üçüncü golle karşılaşmayı noktaladı. Böylece Paris Saint-Germain, maçın son 13 dakikasındaki kesin bir geri dönüşle sahadan 3-1 galip ayrıldı.