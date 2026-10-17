Roma, İtalya Serie A'nın yedinci haftasında cumartesi günü konuk ettiği Genoa'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Başkent ekibi, ikinci yarıda Santiago Castro ve Emanuele Luli'nin kaydettiği gollerle sonucu lehine çevirdi.

Maçın ilk yarısı dengeli ve temkinli bir seyir izledi; bol pozisyona rağmen karşılıklı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Genoa'nın en tehlikeli atakları kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy üzerinden geldi; 33. dakikada oyuncunun sert şutu üst direkte patladı.

Roma ise 30. dakikada savunma oyuncusu Leonardo Balerdi'nin isabetli kafa vuruşuyla üst direğe takılarak güçlü bir yanıt verdi. Genoa kalecisi Justin Bijlow ise Roma'lı oyuncuların birçok tehlikeli girişimini engelledi.

Roma, 50. dakikada forveti Santiago Castro ile skoru açtı. Castro, ceza sahası içinde bir korner vuruşunu sağ ayağıyla yaptığı yaratıcı dokunuşla muhteşem bir gole çevirdi.

Roma, 68. dakikada sağ kanattan sağ ayağıyla yaptığı kesin dokunuşla atağı sonuçlandıran bek oyuncusu Emanuele Luli sayesinde farkı ikiye çıkardı.

Roma, son dakikalarda art arda yaptığı taktiksel değişikliklerden (Pellegrini, Hermoso, Wesley) de yararlanarak maçın kontrolünü ustalıkla elinde tuttu ve üç puanı hesabına yazdırarak zirve yarışındaki konumunu korudu.

Buna karşılık Genoa, ikinci yarının başlangıcından sonra kaleci Pierluigi Gollini'nin kalesini gerçek anlamda tehdit etmeyi başaramadı; uzaktan birkaç denemeyle ve sert oyun nedeniyle oyuncularının gördüğü sarı kartlarla yetindi.

Roma puanını 17'ye yükselterek, lider Inter'in iki puan gerisinde geçici olarak ikinci sıraya yerleşti. İtalya'nın başkent takımı aynı zamanda, yarın Juventus deplasmanında oynanacak beklenen zirve mücadelesi öncesinde üçüncü sıradaki komşusu Lazio (16 puan) üzerindeki baskıyı artırdı.