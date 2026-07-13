VİDEO: David James, “Beast Mode On” podcast’inde kendi “Three Lions” kariyerini, Liverpool’daki hayatını, Alisson hayranı olmasını ve daha fazlasını anlatırken, İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanabileceğinden emin olduğunu belirtiyor

Çeviri:

David James, “Beast Mode On” podcast’inin son bölümünde, çocukluk yıllarından futboldaki yükselişine, Liverpool’un birinci kalecisi olmaya, İngiltere milli takımında forma giymeye ve Portsmouth ile FA Kupası’nı kazanmaya kadar uzanan yolculuğunda yaşadığı zirveleri, zorlukları ve bu süreçte öğrendiği her şeyi anlatıyor.