VİDEO: David James, “Beast Mode On” podcast’inde kendi “Three Lions” kariyerini, Liverpool’daki hayatını, Alisson hayranı olmasını ve daha fazlasını anlatırken, İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanabileceğinden emin olduğunu belirtiyor
David James, “Beast Mode On” podcast’inin son bölümünde, çocukluk yıllarından futboldaki yükselişine, Liverpool’un birinci kalecisi olmaya, İngiltere milli takımında forma giymeye ve Portsmouth ile FA Kupası’nı kazanmaya kadar uzanan yolculuğunda yaşadığı zirveleri, zorlukları ve bu süreçte öğrendiği her şeyi anlatıyor.
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"Beast Mode On" podcast'i YouTube ve Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz; tüm bölümleri şu anda ücretsiz olarak izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
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