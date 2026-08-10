Manchester City forveti Erling Haaland, Dünya Kupası sonrasındaki tatili sırasında bir turistik cazibe merkezine dönüşünce hayrete düştü.

26 yaşındaki Manchester City forveti, unutulmaz bir Dünya Kupası'nın ardından dinlenmenin tadını çıkarıyor. Haaland, Norveç'in muhteşem yürüyüşü çeyrek finalde İngiltere'nin elinde son bulmadan önce yedi gol kaydetmişti.

Forvet, yeni Premier Lig sezonunun başlangıcı öncesinde güneşin tadını çıkarmak için Sicilya'ya gitti.

Ancak "The Sun" gazetesine göre, Haaland'ı bizzat görmek için sevinç içindeki insanlarla dolu bir gemi, onun lüks yatının yanına demir attıktan sonra oyuncu adeta bir turistik simge hâline gelmiş görünüyor.

Dünya Kupası sırasında Instagram takipçi sayısı büyük ölçüde artan Haaland'ın fotoğraflarını çekmek için de acele eden taraftarlar, ardından oradan ayrıldı.

Olayın görüntüleri, YouTube ve sosyal medyaya yüklendiğinden bu yana geniş çapta yayıldı.

Videoda oyuncu şunları söyledi: "Turist teknelerine biniyorlar. Gidin, arabalarınızı Haaland'ın kaldığı yere sürün. Gelin ve Erling Haaland'ın kaldığı yere bir bakın. Daha önce böyle bir şey görmemiştim."

Ancak forvetin sahalardan uzak kaldığı dönem sona yaklaşıyor; zira pazar günü Arsenal'e karşı oynanacak Community Shield maçı öncesinde City'ye dönmesi bekleniyor.

Bu, Enzo Maresca'nın Etihad Stadyumu'nun yedek kulübesinde Pep Guardiola'nın yerini almasından bu yana Haaland'ın ilk kez hazır olacağı maç olacak.



