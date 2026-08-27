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Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League FinalGetty Images Sport
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Video: Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kurasında ortaya çıktığı iddiasının aslı nedir?

C. Ronaldo
Real Madrid
Al Nassr FC
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
Portekiz
İspanya
Suudi Arabistan

Suudi Arabistanlı Al-Nassr'ın yıldızı tartışma yarattı!

Son saatlerde, Suudi Al-Nassr'ın kaptanı ve Real Madrid'in tarihi gol kralı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekim töreninde ortaya çıkması etrafında bir tartışma alevlendi.

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Kura çekimi bugün, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Monako Prensliği'nde gerçekleştiriliyor. Lig aşaması müsabakaları ise 8 Eylül'de başlayacak.

"X" sosyal medya platformu kullanıcıları, Ronaldo'nun kura çekim mekanında tam bir şıklıkla ortaya çıktığı ve taraftarlara formalar ile kâğıtlara imza attığı birçok fotoğrafın yanı sıra bir video klibi de paylaştı.

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Nitekim bazı gazeteler ve internet siteleri de konuyu paylaşmaya ve olayı doğal bir şekilde ele almaya başladı, ancak gerçek son zamanlarda dolaşan iddiaların aksineydi.

Konunun gerçeğini araştırdığımızda, dolaşan klibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin "X" platformundaki resmi sayfası tarafından paylaşıldığını, ancak Ronaldo'nun o dönemde gerçekten kura çekim törenine katıldığı 2024 yılına ait olduğunu görüyoruz.

Ayrıca Ronaldo şu anda yarın Cuma günü Al-Nassr ile Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Al-Taawoun'a karşı oynayacağı maça hazırlanıyor.

Ronaldo, 140 golle en golcü isim olması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en öne çıkan oyuncusu kabul ediliyor. Ayrıca, biri Manchester United ile, dördü Real Madrid ile olmak üzere 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

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