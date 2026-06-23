Video: Cristiano'nun tarihi gecesinde... Portekiz, Özbekistan'a attığı beş golle eleştirenleri susturdu

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası 11. grubun ikinci turunda Salı günü oynanan maçta Özbekistan milli takımını 5-0'lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti.

Bu büyük galibiyet, bugünkü maçta birçok rekoru kıran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için tarihi bir geceye sahne oldu.

Portekiz'in gollerini Cristiano Ronaldo (2 gol, 6. ve 39. dakikalarda), Nuno Mendes (17. dakika), Abdülvahid Nemetov (60. dakikada kendi kalesine attığı gol) ve Rafael Leão (87. dakika) kaydetti.

Portekiz, puanını 4'e yükselterek grubun zirvesine yerleşti ve ikinci tura yükselmeyi neredeyse garantiledi. Yarın sabah, bir puanla üçüncü sırada yer alan Kongo ile karşılaşacak olan Kolombiya'nın bir puan gerisinde bulunuyor. Özbekistan ise puansız olarak son sırada yer alıyor ve turnuvadan erken veda ediyor.

Maçta Portekiz güçlü bir başlangıç yaptı; Ronaldo 6. dakikada skoru açtı ve Avrupa ekibi ikinci golü bulmak için baskısını sürdürdü.









Portekiz, ceza sahası önünde bir serbest vuruş kazandı ve herkes Ronaldo'nun topu vuracağını düşünürken, Mendes aniden öne çıkarak topu ağlara gönderdi ve 17. dakikada ikinci golü kaydetti.









29. dakikada Özbekistan’ın yıldızı Azizjon Janiev, ceza sahası dışından Portekiz kalesine bir füze gibi bir şut gönderdi ve top ağlara gitti, ancak hakem oyunun başlangıcında bir faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.









39. dakikada Ronaldo, muhteşem bir hızlanma ve sağ kanattan kaleciyle karşı karşıya kalmasını sağlayan mükemmel bir pasın ardından topu ağlara göndererek bir kez daha gol attı.

İkinci yarıda Portekiz, Özbekistan’ın skoru iyileştirme çabalarına rağmen üstünlüğünü sürdürdü; ancak 60. dakikada kaleci Abdülvahid Nemetov, kendi kalesine bir topu yönlendirerek Portekiz’in dördüncü golünü kaydetti.









87. dakikada oyuna sonradan giren Rafael Leão beşinci golü atarak takımının büyük galibiyetini perçinledi.







