Real Madrid, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna, bugün salı günü Santiago Bernabéu Stadı'nda konuk ettiği Inter Milan'ı 2-1 mağlup ettiği heyecanlı karşılaşmayla galibiyetle başladı.

Real Madrid, 14. dakikada Fransız forveti Kylian Mbappé ile öne geçti. Real'in Inter oyuncuları üzerinde kurduğu baskı sonucu oyuncuları topu kaptı ve top Brahim Díaz'a ulaştı. Díaz, ceza sahasına doğru hareketlenen Mbappé'ye pası verdi ve Mbappé topu ağlara gönderdi.









23. dakikada ise Valverde, kaleci Josep Martínez'in ağır hatasından ikinci golü kaydetti. Martínez ceza sahası içinde onu geçmeye çalıştı, ancak Federico topu tek dokunuşla ağlara gönderdi.









Inter Milan'ın tek golü ise 77. dakikada Carlos Augusto'dan geldi; bir orta topunu doğrudan ağlara yönlendirdi.









Real Madrid, bu sezon Avrupa serüvenindeki ilk 3 puanını topladı ve averajla, lider Manchester City'nin ardında beşinci sıraya yerleşti; Inter ise puansız kaldı.

Maçta kaleciler açısından belirgin bir performans göze çarptı. Thibaut Courtois, özellikle ilk yarıda Inter Milan'ı birçok net golden mahrum bırakarak bu gecenin galibiyetindeki en önemli katkı sahiplerinden biri oldu.

Diğer tarafta Martínez, özellikle ikinci yarıda Real Madrid'in birçok net golüne engel oldu, ancak Inter'in pahalıya ödediği bir gole sebep oldu.

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