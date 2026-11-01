Video: Courtois efsanevi bir rekora ortak oldu ve Real Madrid taraftarlarına mesaj gönderdi

Belçikalı Thibaut Courtois, geçtiğimiz hafta İspanya Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico'da forma giyememesinin ardından, Real Madrid'in kalesine geri döndü.

Courtois, pazar akşamı La Liga'nın 11. haftasında oynanan Racing maçında Real Madrid'in ilk 11'inde yer aldı ve Madrid ekibinin 3-0'lık galibiyetinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Real Madrid'in X platformundaki hesabı, Courtois'nın 346 maçla Real Madrid formasıyla en fazla maça çıkan üçüncü kaleci olarak Miguel Ángel'in rekorunu yakaladığını belirtti.

Madrid ekibinin hesabı, Courtois'nın maç sonrası açıklamalarını da paylaştı. Belçikalı kaleci şöyle konuştu: "Merhaba Madridistalar. Bu galibiyetten ve kalemizi gole kapattığımız için son derece mutluyum."

Belçikalı file bekçisi sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi üç puanı toplamak için çabalamaya devam etmek üzere Atina'ya gidiyoruz. Haydi, hala Madrid."

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 27'ye yükselterek La Liga puan tablosunda lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Real Madrid, gelecek çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk 3 haftada galibiyet elde eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde maksimum puanı korumayı hedefliyor.