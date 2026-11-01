24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Video: Courtois efsanevi bir rekora ortak oldu ve Real Madrid taraftarlarına mesaj gönderdi

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
T. Courtois
İspanya

Belçikalı Thibaut Courtois, geçtiğimiz hafta İspanya Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico'da forma giyememesinin ardından, Real Madrid'in kalesine geri döndü.

Courtois, pazar akşamı La Liga'nın 11. haftasında oynanan Racing maçında Real Madrid'in ilk 11'inde yer aldı ve Madrid ekibinin 3-0'lık galibiyetinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Real Madrid'in X platformundaki hesabı, Courtois'nın 346 maçla Real Madrid formasıyla en fazla maça çıkan üçüncü kaleci olarak Miguel Ángel'in rekorunu yakaladığını belirtti.

Madrid ekibinin hesabı, Courtois'nın maç sonrası açıklamalarını da paylaştı. Belçikalı kaleci şöyle konuştu: "Merhaba Madridistalar. Bu galibiyetten ve kalemizi gole kapattığımız için son derece mutluyum."

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN

Belçikalı file bekçisi sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi üç puanı toplamak için çabalamaya devam etmek üzere Atina'ya gidiyoruz. Haydi, hala Madrid."

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 27'ye yükselterek La Liga puan tablosunda lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Real Madrid, gelecek çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında AEK Atina ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk 3 haftada galibiyet elde eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde maksimum puanı korumayı hedefliyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin