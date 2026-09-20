Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın büyüleyici performansı karşısında hayrete düşenler yalnızca takımı Trabzonspor'un taraftarlarıyla sınırlı kalmadı; bu hayranlık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine kadar uzandı.

Salah, cumartesi günü Galatasaray filelerine hat-trick yaparak Trabzon'u 4-0'lık büyük bir galibiyete taşıdı ve lider konumundaki takımla arasındaki farkı 3 puana indirerek beşinci sıraya yükseldi.

Maç boyunca Türk taraftarların dikkati, eski Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra'nın Salah'ın golleri sırasında tribünlerdeki dikkat çeken sevincine yöneldi.









Ekonomi ve iş dünyasında uzmanlaşmış "Patronlar Dünyası" sitesine göre, Albayrak'ın Trabzonspor ile Galatasaray maçındaki bu görünümü, medya ortamından ve kamusal etkinliklerden aylarca uzak kalmasının ardından geldi.

Sitede şu ifadelere yer verildi: "Albayrak (47 yaşında), eşi Esra Erdoğan ve çocuklarıyla birlikte, Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçı izlemek üzere Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrine gitti."

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Şöyle devam edildi: "Albayrak, Mısırlı yıldızın attığı golleri tribünlerden izledi. Salah üçleme (hat-trick) yaptı ve takım arkadaşı Savio'nun golünde asist verdi. Eşi Esra da Muhammed Salah için tezahürat yapan taraftarlara katıldı."

Ayrıca şunlar belirtildi: "Albayrak'ın Trabzonspor ile ilişkisi yeni değil. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, günler önce (Türkiye Cumhurbaşkanı'nın damadının) kulübe bazı projelerde ve operasyonlarda destek verdiğini açıklamıştı."

Trabzonspor'un bu galibiyetiyle takımın puanı 10'a yükseldi; Galatasaray ise 13 puanla liderliğini sürdürdü.