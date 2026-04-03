Video... Consesao'nun Ceda Union taraftarıyla yaşadığı "ateşli" tartışmanın perde arkası

Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Ittihad-Al-Hazm maçı, Portekizli Sergio Conceição ile bir taraftar arasında yaşanan şiddetli tartışmaya sahne oldu. Bu olay, izleyiciler arasında geniş çaplı bir tartışma yarattı ve maçın atmosferini gerginleştirdi.

Televizyon kameraları, yedek oyuncu Abdulrahman Al-Aboud'un attığı golün ardından çok öfkeli bir halde olan Conceição'yu görüntüledi. Conceição, "Al-Amid" tribününe doğru yöneldi ve olay kontrol altına alınana kadar sürekli el hareketleri yaptı.

Maçın ardından Consesao tribünlere yöneldi ve bir taraftarla kucaklaştı, bu da maç sırasında iki taraf arasında bir kriz yaşandığını ortaya çıkardı.

"Action with Walid" programı, söz konusu taraftarla iletişime geçerek krizin ayrıntılarını konuştu. Taraftar, "Maç sırasında Consisao'ya saldırdım ve Asya'nın en iyileri arasında yer alan takımın yarışmalarına dönmeden önce teknik bir şok yaratmak için kulüpten ayrılmasını talep ettim" dedi.

"Conselho, Al-Hazm karşısında öne geçtikten sonra bana sert bir şekilde saldırdı, ancak maçtan sonra yaptıklarından dolayı özür dilemek için geri döndü" diye ekledi.

Ve şöyle bitirdi: "Consesão bana takımın zor bir dönemden geçtiğini açıkladı ve bu sarmalın içinden çıkmak için herkesin desteğini istedi."