Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın savunmacısı Saad Al Mousa, eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao'ya, geçtiğimiz saatlerde yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından sert çıktı.

Conceiçao, Al Ittihad ile Roshn Ligi'nde geçirdiği dönem nedeniyle Suudi oyuncuların zihniyetine yüklenmiş, gereken profesyonelliğe sahip olmadıklarını ve zihniyetlerinin kötü olduğunu ileri sürmüştü.

Saad Al Mousa ise bu açıklamalara, Salı akşamı Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında rakibin sahasında oynanan ve Al Ittihad'ı Al Ettifaq karşısında 4-1'lik galibiyete taşıdığı maçın ardından yanıt verdi.

Al Mousa, "MBC 1" kanalındaki "Nadeena" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İki gün önce eski bir teknik direktörden Suudi oyuncunun profesyonelliğiyle ilgili bir açıklama çıktı; herkese belirtmek isterim ki bu açıklama kesinlikle doğru değil."

Şöyle devam etti: "Bu açıklamanın amacını bilmiyorum, belki de başarısızlığını haklı çıkarmak için Suudi oyuncuyu en zayıf halka olarak gördü. Keşke daha cesur olsaydı ve kendisinin sorumlu olduğu gerçek sebepleri dile getirseydi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Suudi futbolunun aldığı destek benzeri görülmemiş düzeyde. Suudi oyuncu, Suudi futbolunun önemi ve itibarı konusunda tamamen bilinçli ve farkında; bu saçma sansasyonun Suudi oyuncuyu geliştirme projesini etkileyeceğini düşünmüyorum."

Hatırlatmak gerekir ki Conceiçao, geçen sezon Al Ittihad'ın başına geçmiş, ancak Suudi Ligi'ni beşinci sırada tamamlamış, Hizmetkâr Kralı Kupası'na yarı finalde, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde veda etmişti.