Brentford, Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da Manchester United'ı 4-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti ve ev sahibi ekip ile teknik direktörü Mauricio Pochettino üzerindeki baskıyı artırdı. United, iyi başlangıcını değerlendiremedi ve yaptığı savunma hataları, taraftarı önünde ağır bir yenilgiye neden oldu.

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United'ın yeni teknik direktörüyle yaşadığı sıkıntılar sürüyor. Geçen hafta Anfield'da Liverpool'a yenilen teknik direktör, Premier Lig'deki ikinci yenilgisini bugün aynı skorla aldı. Maçın ilk tehlikeli girişimi 4. dakikada Manchester United'dan geldi: Joshua Zirkzee ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleci Caoimhín Kelleher topu kurtardı. Dört dakika sonra Harry Maguire serbest vuruştan gelen ortaya yükseldi ancak kafa vuruşu üst direğe çarptı. 11. dakikada ise Bruno Fernandes'in kafa vuruşu uzak direğin yanından auta gitti.

Oyunun akışının aksine Brentford, 15. dakikada golü bulmaya çok yaklaştı. Kaleci Senne Lammens, Jaidon Anthony'nin ortadan gelen topa yaptığı havadan vuruşu ustalıkla üst direğe çeldi. United, 18. dakikada Patrick Dorgu'nun kaçırdığı pozisyonla karşılık verdi.

19. dakikada Callum Wilson, Dango Ouattara'nın pasıyla Brentford'u öne geçirdi. Forvet, Leny Yoro ve Harry Maguire'ın markajından kurtularak sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı ve Lammens topu uzaklaştıramadı. Fernandes 20. dakikada karşılık vermek istedi ancak dar açıdan çektiği şut kalenin uzağından auta gitti.

Ev sahibi savunmanın arkasındaki boşlukları kullanmayı sürdüren Brentford, 32. dakikada Wilson'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Damsgaard'ın Ouattara'ya verdiği pasla başlayan kontra atakta Ouattara topla ilerleyip ceza sahasına pas verdi, forvet de sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Böylece konuk ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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İkinci yarının başında Manchester United teknik direktörü iki değişiklik yaptı: Lisandro Martínez ve Amad Diallo'nun yerine Luke Shaw ile Bryan Mbeumo oyuna girdi. Yoro ise 49. dakikada sarı kart gördü. İki dakika sonra Zirkzee'nin ceza sahası dışından çektiği şut üst direğin üzerinden auta çıktı. Brentford'un yıldızı Wilson 52. dakikada ayağından sakatlandı ve bir dakika sonra yerini Kevin Schade'ye bırakarak oyundan çıktı.

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United, 54. dakikada farkı azaltmaya çalıştı ancak ceza sahası içinde topla buluşan Dorgu'nun direkt vuruşunu Kelleher kurtardı. Youri Tielemans 60. dakikada ceza sahası dışından falsolu bir şut çıkardı ancak top üst direğe çarptı. 62. dakikada VAR, Yoro'nun ceza sahası içinde Schade'ye yaptığı müdahaleyi inceledi ancak penaltı verilmemesine karar verdi.

Pochettino 63. dakikada Zirkzee'nin yerine Matheus Cunha'yı oyuna sürdü. United 69. dakikada farkı azaltmaya çok yaklaştı: Maguire, Mbeumo'nun ortasına yükseldi ancak Keane Lewis-Potter topu kale çizgisinden çıkardı. 70. dakikada iki değişiklik daha yapıldı: Brentford'da Mathias Jensen'in yerine Mikkel Damsgaard, United'da ise Dorgu'nun yerine Shea Lacey oyuna girdi. 73. dakikada Lammens, savunma arkasına atılan pasla kaleyle karşı karşıya kalan Kevin Schade'nin tehlikeli girişimini engelledi ve topu direğin yanına çeldi. Lacey 77. dakikada dar açıdan Brentford kalesine sert bir şut çekti ve Kelleher topu kornere çelmek zorunda kaldı. Ardından Kristoffer Ajer, 82. dakikada Ouattara'nın kullandığı kornerde topu takip edip ağlara göndererek üçüncü golü kaydetti ve ev sahibine son darbeyi vurdu. 83. dakikada Tielemans oyundan çıktı, yerine Mason Mount girdi. Maguire ise 86. dakikada sarı kart gördü.

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Son dakikalarda Brentford, 87. dakikada iki değişiklik yaptı: Ouattara'nın yerine Fábio Carvalho, Jaidon Anthony'nin yerine Malick Diouf oyuna girdi. Bruno Fernandes 89. dakikada bir serbest vuruşu değerlendiremedi, 90. dakikada ise Michael Kayode, Cunha'nın tehlikeli girişimini kale çizgisinde engelledi. Uzatmaların ilk dakikasında Kayode'nin United savunmasının arkasına attığı pasla buluşan Schade, topu Lammens'in üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Carvalho 90+3'te sarı kart gördü ve maç Brentford'un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu, Brentford'un tarihinde Old Trafford'da aldığı ilk galibiyet oldu.

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Brentford, maça 17 puanla altıncı sırada başlamasının ardından Premier Lig puan tablosunda beşinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 8 puanda kaldı ve ligdeki altıncı yenilgisini alarak sondan bir önceki sıra olan 19. sırada kalmaya devam etti. Kırmızı Şeytanlar'ın küme düşme hattındaki sıkıntıları sürüyor.