Video: City'nin peşini bırakmadı! Arsenal, Madueke'nin füzesiyle Nottingham Forest tuzağından kurtuldu

Arsenal, bugün pazar günü İngiltere Premier Lig'in yedinci haftasında karşı karşıya geldiği Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık zorlu ve son dakikalarda gelen bir galibiyetle döndü.

Maç, oyuna sonradan giren Noni Madueke'nin 80. dakikada ağları havalandırmasına kadar golsüz devam etti. Madueke, sol taraftan ceza sahasına girdi ve ağlara giden muhteşem bir füze gönderdi.

Arsenal bu sonuçla puanını 18'e yükselterek Premier Lig'de ikinci sırada yer aldı ve 21 puanlı Manchester City'nin 3 puan gerisinde kaldı. Nottingham Forest ise 5 puanda kalarak 18. sırada bulunuyor.





Arsenal için artık bir kriz alanına dönüşen City Ground'da ilk yarı karşılıklı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ilk yarısında gerçek anlamda hiçbir tehlike yaşanmadı ve iki taraftan hiçbiri kaleyi bulan tek bir şut dahi çekemedi.

Kooora









Şampiyonluğun sahibi, 80 dakika boyunca direnen Oliver Glasner'ın adamlarından güçlü bir direnç gördü. Ardından Noni Madueke, herkesi geçerek kalenin üst köşesine yerleşen güçlü bir şut çekti.

Bu, maçta kaleyi bulan tek şutlarıydı; bu da Mikel Arteta'nın adamlarının bugünkü karşılaşmadaki zayıf performansını ortaya koyuyor.