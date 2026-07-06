Video: "Çıplak göğüs"... Norveç Prensesi, Brezilya'nın elenmesinin ardından soyunma odasında Haaland'ı şaşırttı

Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'in Brezilya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haaland, Norveç'in iki golünü de atarak, Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en önemli maçlarından birinde Brezilya'yı eledi.

Ancak Haaland sadece maç sahasında değil, soyunma odasında da dikkatleri üzerine çekti; bu kez bir prensesle beklenmedik bir an yaşandı.

"Daily Mail" gazetesine göre, oyuncular maçtan sonra soyunma odasında kutlama yaparken, Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prenses Mette-Marit'in en büyük kızı Prenses Ingrid Alexandra'nın tebriklerini sunmak için yaptığı kraliyet ziyaretiyle şaşırdılar.

Kardeşi Prens Magnus Sefer ile birlikte her oyuncuyla konuşan prenses, yıldız oyuncu Haaland’ı kucaklamak için acele etti; Haaland, tişörtünü çıkarıp göğsü çıplak kalmış olsa da.

Prenses Ingrid, tahtın bir sonraki varisi ve nihayetinde Norveç Kraliçesi olacak; bu nedenle New Jersey’deki varlığı büyük önem taşıyordu.

Turnuvada ilk kez, grubu aşma aşamasında takımının Senegal’i yendiği maçta, son anda babasının yerine geçerek sahneye çıktı.

Veliaht Prens Haakon, eşinin ameliyat olması nedeniyle ziyaretini iptal etti; bu da Prenses Alexandra’nın görevi devralması anlamına geliyordu. Prenses, Norveç’in – özellikle de Haaland’ın – 28 yıl sonra Dünya Kupası’ndaki ilk maçında parladığı her iki karşılaşmada da bir uğur simgesi oldu.

Dünya Kupası, Veliaht Prenses Met Marit’in geçirdiği akciğer nakli ameliyatından bu yana Prenses Ingrid’in ilk resmi kamuoyu önündeki görünüşü oldu; bu olay, Haaland ve takım arkadaşlarının başarısıyla birlikte Norveç’te manşetlere taşındı.

Futbol cephesine gelince, Haaland maçı domine etti ve gol sayısını yediye çıkararak Altın Ayakkabı yarışında Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappé ile eşitlendi.



