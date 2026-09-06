Juventus, İtalya klasikosunda bugün pazar günü İtalya Serie A'nın üçüncü haftasında karşılaştığı Milan'a çok yakın bir mağlubiyetten, son dakikada 1-1'lik beraberliği kaparak kurtuldu.

Milan'ın golünü 68. dakikada Alvadżo Sis kaydetti. Ceza sahası içine gelen ortadan yararlanan oyuncu, savunmadan sıyrılarak yerden vurduğu topu ağlara gönderdi.

Maç Milan'ın galibiyetine doğru giderken, Juventus 90+2. dakikada Federico Gatti ile beraberliği yakaladı.

Her iki takım da birer puan alarak 7 puana ulaştı ve dördüncü ile beşinci sıralarda yer aldı. Sıralamanın lideri ise 9 puanla Roma, hemen arkasında ise averajla Inter bulunuyor.

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