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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP
Abobakr El Mokadem

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Video: Çılgın maç, Juventus İtalya Klasiği'nde Milan karşısında kesin bir yenilgiden kurtuldu

Juventus - AC Milan
Juventus
AC Milan
Serie A
İtalya

  Juventus, İtalya klasikosunda bugün pazar günü İtalya Serie A'nın üçüncü haftasında karşılaştığı Milan'a çok yakın bir mağlubiyetten, son dakikada 1-1'lik beraberliği kaparak kurtuldu.

Milan'ın golünü 68. dakikada Alvadżo Sis kaydetti. Ceza sahası içine gelen ortadan yararlanan oyuncu, savunmadan sıyrılarak yerden vurduğu topu ağlara gönderdi.

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Maç Milan'ın galibiyetine doğru giderken, Juventus 90+2. dakikada Federico Gatti ile beraberliği yakaladı.

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Sassuolo
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Juventus
JUV

Her iki takım da birer puan alarak 7 puana ulaştı ve dördüncü ile beşinci sıralarda yer aldı. Sıralamanın lideri ise 9 puanla Roma, hemen arkasında ise averajla Inter bulunuyor.

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