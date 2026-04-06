Video: Chezny, Yamal'ı alaycı bir şekilde taklit ederek ortalığı kasıp kavuruyor... Lamine'den beklenmedik bir tepki

Barcelona'nın iki oyuncusu, kaleci Wojciech Szczęsny ile Lamine Yamal'ın karşı karşıya geldiği an, yetenekli kanat oyuncusunun şaşırtıcı bir tepkisiyle sonuçlandı.

Voichik Cezni, oynadığı takımlardaki takım arkadaşlarını ve hatta rakiplerini taklit etmesiyle ünlüdür.

Barcelona kalecisinin son kurbanı, takım arkadaşı Lamine Yamal oldu. Sosyal medyada yayılan bir videoda, Cezni'nin genç takım arkadaşının yürüyüşünü taklit ettiği görülüyor.

Çezni, Yamal'ın yürüyüşünü taklit etmeye devam etti; önünde duran ve durumu hemen kavrayan takım arkadaşı, ona daha fazlasını yapması için işaret etti.

Tecrübeli kaleci Yamal'a cevap vermedi, aksine oyuncuların araçlarını park ettikleri alanda etrafındakilerin kahkahaları eşliğinde kendi tarzında yürümeye devam etti.

