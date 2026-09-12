Chelsea, Premier Lig'de puan kaybı serisini sürdürdü. Bugün cumartesi akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve müsabakanın dördüncü haftası kapsamında oynanan maçta Hull City ile 2-2 berabere kalmakla yetindi.

Chelsea maça tam da istediği şekilde başladı. Morgan Rogers'ın erken dakikalarda Londra ekibini öne geçirmesiyle iyi bir giriş yapan takım, ancak bu üstünlüğü uzun süre koruyamadı ve maç kısa sürede ev sahibi için zorlu bir sınava dönüştü.

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Hull City maça geri dönmek için fazla zamana ihtiyaç duymadı. Cezayirli Mohamed Belloumi, Chelsea savunmasının hatalarını kusursuz biçimde değerlendirdi ve birkaç dakika içinde art arda iki gol atarak skoru tersine çevirdi; böylece takımını öne geçirirken ev sahibinde büyük bir şok yarattı.

Belloumi'nin golleri 28 ve 34. dakikalarda geldi. Chelsea'nin geri hattındaki dağınıklık açıkça ortaya çıktıktan sonra Cezayirli oyuncu, maçtaki en parlak anlarından birini sergileyerek Hull City'ye, Londra ekibi çapında bir rakip karşısında olumlu bir sonuç alması için tarihi bir fırsat sundu.

İkinci yarıda Chelsea var gücüyle geri dönmeye çalıştı ve üç puanı kurtarmak amacıyla hücum baskısını artırdı. Bu, 66. dakikada kısmen sonuç verdi; João Pedro, Cole Palmer'ın sol taraftan yaptığı harika bir pas sonrası beraberlik golünü kaydetti.

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Kalan dakikalarda Chelsea'nin çabalarına rağmen takım galibiyeti getirecek üçüncü golü bulamadı ve lig yarışında yeni bir puanla yetindi; bu sonuç, galibiyet toplamaktaki sıkıntılarının sürdüğünü yansıttı.

Bu beraberlik, Chelsea'nin Premier Lig'de üst üste ikinci kayıp oldu. Takım geçen hafta Arsenal karşısında 2-1 mağlup olmuştu; böylece daha büyük hedefler taşıyan bir başlangıcın ardından son iki maçında dört puan kaybetti.

Chelsea puanını 7'ye yükselterek geçici olarak dördüncü sıraya yerleşirken, Hull City 8 puana ulaşarak üçüncü sırada yer aldı; dikkat çeken başlangıcını sürdüren ekip, Chelsea'nin sahasından büyüklere kafa tutabileceğini kanıtlayan bir sonuçla ayrıldı.

Maçın sürprizleri sonuçla da sınırlı kalmadı. Karşılaşma dikkat çekici bir istatistiğe sahne oldu; Hull City, Chelsea karşısındaki uzun bekleyişe son verdi ve Premier Lig'de Londra ekibi karşısında 2010'dan bu yana ilk kez olumlu bir sonuç aldı.

Arsenal karşısındaki mağlubiyetinin ardından galibiyet yoluna dönmenin peşinde olan Chelsea, kendisini yeniden yeni bir sorunla karşı karşıya buldu; erken bulduğu üstünlüğü harcadı ve Hull City'nin hatalarını değerlendirmesine izin verdi. Böylece Londra ekibi sezon başında puan kaybını sürdürdü.