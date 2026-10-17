Chelsea, bugün cumartesi günü Hill Dickinson Stadium'da konuk olduğu Everton'ı 2-0 yenerek değerli bir galibiyet elde etti. Premier Lig'in yedinci haftasında oynanan karşılaşma heyecan ve tartışmadan uzak kalmadı; Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in endişe verici sakatlığının yanı sıra Chelsea oyuncularının itirazlarına yol açan iki hakem kararı maça damga vurdu.

Portekizli Pedro Neto, 46 ve 90. dakikalarda Chelsea'nin iki golünü de kaydederek maçın yıldızı oldu ve takımını üç değerli puana taşıdı. Bu sonuçla Chelsea puanını 13'e yükselterek dördüncü sıraya çıkarken, Everton 10 puanla altıncı sırada kaldı.

Karşılaşmanın öne çıkan anları gollerle sınırlı kalmadı. 31. dakikada Brezilyalı Joao Pedro, Everton ceza sahası içinde defans oyuncusu James Tarkowski ile girdiği temas sonrası yere düştü ve takımı adına penaltı talep ederek tartışmalı bir ana neden oldu.

Chelsea forveti, faulün verilmemesine itiraz ederek kollarını kaldırdı; takım arkadaşları da temasın hakem müdahalesi gerektirdiğini düşünerek karar bekledi. Ancak Paul Tierney, Chelsea oyuncularının taleplerine olumlu yanıt vermedi ve temasın penaltıyı gerektirmediğini değerlendirerek Joao Pedro'ya ayağa kalkıp oyuna devam etmesi gerektiğini işaret etti.

Video yardımcı hakem (VAR) de Tierney'i pozisyonu yan ekrandan izlemeye çağırmak için devreye girmeyince tartışma daha da büyüdü ve hakem kararı değişmeden oyun devam etti.

Martinez için endişe verici sakatlık

66. dakikada ise bir serbest vuruş sırasında Martinez ile Everton oyuncusu Branthwaite'in şiddetli biçimde çarpışması üzerine maçın atmosferine endişe çöktü. İki oyuncu da yere yığıldı ve sağlık ekibinin çağrılması için oyun durduruldu.

Branthwaite hızla ayağa kalkmayı başardı, ancak Arjantinli kalecinin durumu daha ciddi göründü; sahada hareketsiz kaldı ve sağlık ekibi, gerekli ilk yardımı yapmak ve durumunu dikkatle incelemek için etrafını sardı.

"Sky Sports" kanalı, sağlık ekibinin Martinez'in durumuyla ilgilenmeye devam ettiğini, bu sırada oyuncunun saha dışına çıkarılması olasılığına karşı bir sedyenin hazırlandığını belirtti. Özellikle çarpışmanın televizyon tekrarının gösterilmemesiyle birlikte bu görüntüler stadyumdaki seyircilerin endişesini artırdı.









70. dakikada, Martinez'e sağlık müdahalesi sürerken, 21 yaşındaki yedek kaleci Mike Penders oyuna girmek için hazırlanmaya başladı. 73. dakikada Arjantinli kaleci sahadan sedyeyle çıkarıldı ve Chelsea 74. dakikada zorunlu bir değişiklik yaparak onun yerine Penders'ı oyuna aldı.

Martinez'in sahadan çıkışına eşlik eden endişeye rağmen bu an, genç kaleci için önemli bir olaya da sahne oldu. Penders, 21 yıl 78 günlükken Premier Lig'deki ilk maçını oynadı ve yayındaki bilgilere göre bu müsabakada Chelsea forması altında forma giyen en genç kaleci oldu.

Son dakikalarda yeni bir penaltı tartışması

Tartışmalı hakem pozisyonları 81. dakikada yeniden gündeme geldi. Rogers'ın, Tarkowski'nin müdahalesinin ardından ceza sahası içinde yere düşmesi üzerine Chelsea penaltı talep etti.

Ancak hakem Paul Tierney faul kararı vermedi ve video teknolojisi (VAR) de bu kararı destekledi. Böylece Chelsea köşe vuruşuyla yetinmek zorunda kaldı; maçtaki hakem kararlarına yönelik tartışmalar da sürdü.

Sonuç olarak Chelsea, Neto'nun iki golüyle karşılaşmayı kazandı ve Premier Lig yarışında önemli bir galibiyetle ayrıldı. Ancak sonucun ötesinde, Martinez'in sakatlığı ve tartışmalı hakem pozisyonları bu galibiyete eşlik eden en dikkat çekici gelişmeler oldu.







