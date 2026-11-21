Chelsea'da, Leeds United karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından dikkat çekici bir gerginlik yaşandı. İngiliz oyuncu Cole Palmer, Stamford Bridge'de sahadan ayrılırken Brezilyalı takım arkadaşı João Pedro ile sert bir tartışmaya girdi. Olay, iki oyuncu arasındaki anlaşmazlığın niteliğine dair soru işaretleri doğururken Londra ekibinin kendi taraftarı önünde yaşadığı zor geceye de ayrı bir gölge düşürdü.

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Olayın ayrıntılarını "The Athletic" muhabiri İngiliz gazeteci Simon Johnson aktardı. Johnson, "X" platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Palmer'ın sahadan ayrılırken João Pedro ile öfkeli sözler alışverişinde bulunduğu izlenimini verdiğini belirtti. Bitiş düdüğünün ardından yaşanan bu sahne, özellikle karşılaşmanın konuk ekip lehine ağır bir skorla sona ermesi ve Londra kulübünün atmosferine hâkim olan hayal kırıklığı nedeniyle dikkat çekti.

Olay, João Pedro'nun Chelsea'nin maç kadrosunda yer almamasına rağmen Stamford Bridge'de bulunması nedeniyle ayrıca ilgi topladı. Geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşlarını tribünden izlemek için stada gelmişti. Ardından Palmer'ın sahadan ayrıldığı sırada onunla tartışırken görüntülenen João Pedro'nun yer aldığı bu an, taraftarların ve takipçilerin ilgi odağı hâline geldi.

Johnson, iki oyuncu arasında geçen konuşmanın niteliğine ilişkin ek ayrıntı vermedi. Tarafların hangi sözleri sarf ettiğini ya da Palmer'daki öfke belirtilerinin doğrudan nedenini de belirtmedi. Bu durum, ikili arasında kişisel bir anlaşmazlık olduğunu kesin olarak söylemeyi zorlaştırıyor. Zira görüntüler, sert görünen bir konuşmayla sınırlı kaldı ve bunun arka planı ya da maçın gidişatı ve sonucuyla bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkmadı.

Bu olay, Chelsea'nin kendi sahasında yaşadığı en kötü gecelerden birinin ardından geldi. Londra ekibi, Leeds United'a 4-1 mağlup oldu. Konuk takım karşılaşma boyunca üstünlüğünü kabul ettirip bulduğu fırsatları değerlendirmeyi başarırken ev sahibi ekip rakibin ataklarıyla başa çıkmakta zorlandı ve takımın performansını eleştirilerin hedefi hâline getiren ağır yenilgiyi önleyemedi.

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Sonuç, Chelsea üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Zira yenilgi yalnızca tek bir maçlık bir tökezleme olarak kalmadı, performans ve skorun ardından takım içindeki hayal kırıklığının boyutunu yansıtan görüntülerle birlikte geldi. Böylece Palmer ile João Pedro arasındaki o an, karşılaşmanın ardından ortaya çıkan genel tablonun bir parçası oldu. Üstelik bu tablo, kulüp taraftarlarının oyunculardan sahada güçlü bir tepki ve rakiple daha iyi mücadele etme kapasitesi beklediği bir dönemde yaşandı.