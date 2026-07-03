Video: Cezayirli bir çocuk, Faslı taraftarların ayakları altında bayılma anının ayrıntılarını kaydediyor

Cezayir milli takım forması, 2026 Dünya Kupası’nda Fas ile Hollanda arasında oynanan maçın ardından ABD’nin Boston kentinde maruz kaldığı toplu saldırı karşısında 14 yaşındaki Wasim’i koruyamadı; Wasim, başına aldığı yoğun darbeler sonucu bilincini kaybetti.

14 yaşındaki ve hem ABD hem de Cezayir vatandaşı olan Vassim, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda oynanan Fas-Hollanda maçı sırasında Boston'daki taraftar bölgelerinden birinde toplu saldırıya uğradı.

Olaydan sonra ilk kez kameraların karşısına çıkan Vessim, Cezayir-İsviçre maçını "BC Place" stadyumundaki tribünlerden izlerken yaşananların ayrıntılarını Cezayir televizyonuna anlattı.

Wassim şöyle konuştu: “Arkadaşlarımla birlikte kendi tribünümde Fas-Hollanda maçını izliyordum. Faslı taraftarlar arasında bir kavga çıktı ve aniden bana yöneldiler; sırf Cezayir forması giydiğim için bana saldırdılar.”

Saldırı anını anlatırken şunları ekledi: “Üzerime üşüştüler ve tekmelediler. Karşı koyamadım. Darbeleri doğrudan kafama isabet etti ve sonunda tamamen bilincimi kaybettim.”

Cezayirli çocuk daha sonra Cezayir-İsviçre maçının tribünlerinde, Yeşiller taraftarları tarafından çevrelenmiş halde göründü; bu, dikkat çeken bir dayanışma sahnesiydi.

Wassim, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune’nin kendisi hakkında yaptığı konuşmadan sonra büyük bir duygulanma yaşadı ve şöyle dedi: “Cumhurbaşkanının benim hakkımda konuştuğunu izledim ve sevinçten konuşamadım. Bu büyük bir onur ve tüm Cezayir halkının bana destek olduğunu hissettim.”

2026 Dünya Kupası’nda Fas ile Hollanda arasındaki maçın ardından yaşanan olay, Vessim’in ayrıntılarını videoya kaydetmesinin ardından geniş yankı uyandırdı.

Cezayir basınına göre, çocuk Cezayir milli takımının formasını giyiyordu, ancak Fas milli takımını desteklemek için maça gelmişti. Hollanda milli takımının öne geçmesinin ardından olaylar tırmandı; internette dolaşan bir videoda, çocuğun yaklaşık 35 kişi tarafından saldırıya uğradığı ve bunun sonucunda bilincini kaybedip yere düştüğü görüldü. Ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.