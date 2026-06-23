Video: Cezayir'in geri dönüşü, tarihi Dünya Kupası gecesinde Ürdün'ün hayallerini suya düşürdü

Ürdün tarihine altın harflerle yazılması beklenen bir gece, Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığına dönüştü; çünkü “Nashami” takımı ilerledi, hayaller kurdu ve Dünya Kupası’nda ilk kez zafere dokundu, ancak Cezayir gelip bu hikayeyi mahvetti.

"Çöl Savaşçıları" 2-1'lik skorla maçı çevirerek Ürdün'ü tarihin coşkusundan gerçekliğin acısına geri döndürdü; bu, Araplar için unutulmaz bir Dünya Kupası gecesi oldu.

39. dakikada Nizar Al-Rashdan Ürdün adına skoru açarken, Cezayir’in ilk golünü Nazir Ben Bouali attı; ikinci golü ise (69) ve üçüncü golü de Amin Jouiri (82) kaydetti.

Bu sonuçla Cezayir Milli Takımı, lider Arjantin’in (6 puan) ve ikinci sıradaki Avusturya’nın (3 puan) ardından üçüncü sırada 3 puana ulaştı; Ürdün ise puansız olarak dördüncü sırada kaldı.

İki takım da birbirini yoklamak için fazla beklemedi; maçın başlangıç düdüğüyle birlikte Nizar Al-Rashdan, Ürdün’ün ilk gerçek tehlikeli atağıyla tribünleri coşturdu. Mükemmel bir ortaya yükselen oyuncu, kafayla vurduğu topu Cezayir kalesinin sol direğinin yanından geçirdi.

Cezayir’in cevabı, Amin Guiri’nin Nashama’nın kalesinin sağ direğine çarpan güçlü şutuyla gecikmedi. Hemen ardından Cezayir’in bir köşe vuruşu büyük tehlike yaratacaktı ki, Ürdün savunması son anda topu uzaklaştırarak golü önledi. Böylece 68 bini aşan seyirci kapasitesine sahip stadyumda skor 0-0 olarak kaldı.

Ürdün milli takımı hücumdaki cesaretini sürdürdü; Musa El-Taamari sağ kanattan hızla ilerleyip bir şut çekti, ancak top Cezayirli savunmacılardan birinin ayağına çarparak hızını kaybetti ve yön değiştirdi, ancak Cezayirli kaleci hazırdı ve topu sağlam bir şekilde kontrol etti. Bu girişim, Nashama’nın maça geri çekilmek için çıkmadığını, aksine büyük Dünya Kupası tecrübesine sahip bir takım karşısında inisiyatifi ele geçirmeyi hedeflediğini gösterdi.

İlk dakikalardaki açık oyun ve karşılıklı ataklara rağmen, maçın temposu daha sonra düştü. Her iki takım da açıkça taktiksel bir temkinlilik dönemine girdi; savunma disiplinine daha fazla odaklanarak hücum kurgularını özenle geliştirdiler.

İlk coşku yatıştı ve yerini bekleyiş ve hesaplamalar aldı; heyecan açısından beklentileri karşılayan ilk çeyrek saatin ardından skor 0-0 olarak kaldı ve maçın küçük ayrıntılarla sonuçlanabileceğine işaret etti.

Cezayir’ın açık üstünlüğü sürerken, Riyad Mahrez Ürdün savunmasının derinliklerine sızdı ve kaleci Yazid Abu Laila ile karşı karşıya kaldı, ancak şutunu atmakta gecikti ve savunma oyuncusu ona yetişip baskı kurdu. Mahrez bu durum karşısında telaşlandı ve altın değerinde bir gol fırsatını kaçırdı; maç 0-0 berabere devam etti.

Bu atak sonrasında Ürdün milli takımı, Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı; 39. dakikada Nizar Al-Rashdan’ın golüyle Dünya Kupası katılım tarihindeki ilk kez öne geçmeyi başaran “Al-Nashami”, maçta üstünlüğü ele geçirdi.

Ürdün milli takımı, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bu sonuç, maçın gidişatını yansıtmayan bir sürprizdi; zira Cezayir, ilk yarı boyunca mutlak bir hakimiyet kurdu ve top hakimiyet oranı %70'e ulaştı, ancak Ürdün'ün disiplinli savunması ve zihinsel sağlamlığı karşısında etkisiz kaldı ve bu da avantajı "El-Nashami"ye çevirdi.

İkinci yarıyla birlikte Cezayir, skoru eşitlemek için baskısını artırdı. Maçın başlangıcında Cezayir forveti, tehlikeli bir pasla kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereydi; ancak Yezid Abu Laila mükemmel bir zamanlamayla çıkıp topu yakalayarak atağı sonlandırdı.

Hemen ardından Riyad Mahrez, ceza sahası içine güçlü bir orta gönderen bir direkt serbest vuruş kullandı, ancak Abu Laila yine hazırdı ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Parlak performans devam etti; Ürdünlü kaleci, İbrahim Mazza’nın füze gibi şutunu ustaca kurtararak birkaç dakika içinde kalesini üçüncü kez kurtardı.

Ürdün’ün direnişi, Cezayir’in aralıksız baskısı karşısında uzun sürmedi. Bir köşe vuruşundan Riyad Mahrez, ceza sahasının ortasına kusursuz bir orta gönderdi; Nazir Ben Bouali topa yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşuyla topu sol alt köşeye göndererek Cezayir’in beraberlik golünü attı.

Bu gol, maçın gidişatını tersine çevirdi ve maçı başlangıç noktasına geri döndürdü. İkinci yarıya kahraman gibi başlayan Abu Leila, Cezayir’in sahadaki üstünlüğüne yakışır bir şekilde Ben Bouali’nin golüyle sona erdi.

Ceza sahasını karıştıran bir köşe vuruşundan sonra, son darbe geldi. Altı yarda alanı içinde süzülen top, markajsız kalan Amin Guiri’nin önüne düştü. Cezayirli yıldız tereddüt etmedi ve çok yakın mesafeden sağ ayağıyla kale ortasına sert bir şut göndererek topu ağlara gönderdi.

Cezayir'in ikinci golü dengeleri tamamen değiştirdi ve Ürdün'ün tarihi üstünlüğünü 1-2'lik acı bir mağlubiyete dönüştürdü; Ürdünlüler şaşkınlığa kapılırken, Cezayirlilerin coşkusu, Al-Nashama'nın gecesini ellerinden aldı... Kalan dakikalar ise maçın gidişatını etkilemeden geçti.