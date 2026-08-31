Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Velid Rekraki, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e yenilmelerine rağmen kendisini Afrika şampiyonu olarak gördüğünü belirtirken, aynı zamanda oyuncu olarak Fas forması altında yaşadığı en dikkat çekici anılardan birini, 2004 versiyonunun çeyrek finalinde Cezayir ile karşılaştıkları maçı hatırladı.

Rekraki, "Atheer" platformu üzerinden yayınlanan "Bodkast Megarib"e katıldığı sırada, Fas Milli Takımı'nın kıtasal kupayı kazanmak için yapılabilecek her şeyi yaptığını söyleyerek, finalin son dakikalarında bir penaltıya ulaşmalarının takımının şampiyonluğu kazanmaya son derece yakın olduğunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Şu açıklamayı yaptı: "Bir teknik direktör olarak benim açımdan, kupayı kazanmak için her şeyi yaptık." Fas Milli Takımı'nın turnuva boyunca ortaya koyduğu performansın şampiyonluğu hak etmesi için yeterli olduğuna dair inancına işaret ederek şunları ekledi: "Bana göre ben Afrika şampiyonuyum, hoşunuza gitse de gitmese de."

Afrika finali krizi

Fas, kendi topraklarında düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e 1-0 yenildi. Maçın ardından, Senegal Milli Takımı oyuncularının Fas lehine verilen penaltı kararına itiraz etmeleri ve ardından sahayı terk etmeleri nedeniyle kriz tırmandı.

Sonraki bir gelişmede Afrika Futbol Konfederasyonu, Senegal'i maçtan çekilmiş sayan ve kupayı Fas'a veren bir karar açıkladı. Senegal tarafı bu kararı reddetti ve karara itiraz etmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu; böylece bu versiyonun şampiyonunun kimliği saha dışında hukuki bir ihtilaf konusu olarak kaldı.

Rekraki krizle ilgili yorum yaparak, hukuki süreçlerin sonucunu beklemeyi tercih ettiğini, ancak Fas Milli Takımı'nın turnuvada ortaya koyduğu performansa ilişkin teknik değerlendirmesinden vazgeçmediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Bize göre büyük bir turnuva ortaya koyduk, en iyi takımlardan biriydik ya da en iyisiydik ve büyük maçlar oynadık. Finale gelince, Spor Tahkim Mahkemesi'nin ne diyeceğini bekleyeceğiz."

Şunları ekledi: "Rakip kazanabilecek olduğu gibi biz de kazanabilirdik. Bana göre 90. dakikaya ulaştık ve bir penaltı kazandık; eğer Brahim Diaz onu atsaydı kupayı kazanacaktık. Bana göre ben Afrika şampiyonuyum."

Rekraki'nin hafızasında hâlâ yer eden bir maç

2025 finalini çevreleyen tartışmalardan uzaklaşan Rekraki, hafızasında Fas Milli Takımı forması altında yaşadığı en dikkat çekici karşılaşmalardan birine, çeyrek finalde Cezayir ile karşılaştığı 2004 Afrika Uluslar Kupası versiyonuna geri döndü.

Rekraki, Fas'ın Cezayir, Mısır ve Tunus karşısındaki maçlarının her zaman özel bir nitelik taşıdığını söylerken, aynı zamanda rekabetin sportmenlik çerçevesinde kalmasının önemini vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Cezayir, Mısır ya da Tunus ile oynadığınızda derbiler oynuyorsunuz ve onları kaybetmek istemezsiniz, ancak rekabet her zaman sportmenlik ruhuyla olur."

Şunları ekledi: "Bana göre 2004 Afrika Kupası'ndaki Cezayir maçı ölümsüz kalıyor. Çeyrek finalde ve heyecanlı bir senaryoyla oynanmıştı; Cezayir 82. dakikada gol attı, ardından son nefeslerde beraberlik geldi."

Rekraki, Tunus'ta düzenlenen 2004 versiyonunun finaline ulaşan ve ev sahibine yenilen Fas Milli Takımı'nın kadrosundaydı; bu turnuva, yıllar sonra teknik direktör koltuğundan Fas Milli Takımı'nı yönetmek için geri dönmeden önce oyunculuk kariyerinin en dikkat çekici duraklarından biri olarak kaldı.