Cezayir ve Avusturya milli takımları, Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanan ve uzatma dakikalarında iki golün atıldığı heyecan verici 3-3 beraberliğin ardından, Dünya Kupası’nın 32’li turuna resmen yükseldi. Bu sonuç, İran milli takımının en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak tur atlama umutlarını sona erdirdi.

Son turun sonucunda Arjantin grubu lider olarak tamamlarken, Avusturya ikinci sırada yer alarak eleme turlarında İspanya ile karşılaşacak. Cezayir ise üçüncü sırayı alan en iyi takımlardan biri olarak bir sonraki turda İsviçre ile karşılaşacak.

Her iki takım da maça üçer puanla eşit durumda girdi; bu durumda bir beraberlik, Avusturya ve Cezayir’in birlikte son 32 turuna yükselmesini garantilemek için yeterliydi.

Avusturya milli takımı, maçın 28. dakikasında Marco Arnautović'in attığı golle skoru açtı; bu, maçtaki kaleye yapılan ilk isabetli şuttu.

37 yaşındaki forvet, David Alaba’nın mükemmel uzun pasını almak için mükemmel bir zamanlamayla koşuya çıktı. Topa ilk dokunuşu mükemmel olmasa da, Cezayir kalecisi Usame Ben Bout’un kale çizgisinden çıkmakta tereddüt etmesi, Arnautović’in topu ağlara göndermesine olanak sağladı.

Cezayirli Fares Şuaybi, ilk yarının sonlarında şutunun direkten dönmesiyle golü kaçırdı; ancak Çöl Savaşçıları, ilk yarının bitimine az bir süre kala Rafik Belgali'nin muhteşem golüyle skoru eşitledi.





Beraberlik golü, Mahrez’in kale çizgisi yakınında topu oyunda tutmasının ardından geldi. Belghali, üç savunma oyuncusunu muhteşem bir şekilde geçerek fırtına gibi bir atakla kaleye doğru ilerledi ve kaleci Alexander Schlager’in hiçbir şansı olmadığı bir roket gibi üst köşeye gönderilen şutla Belghali, milli takımdaki ikinci golünü kaydetti.

Ralf Rangnick'in takımının oyuncuları, 55. dakikada Marcel Sabitzer'in golüyle yeniden öne geçti. Konrad Laimer kafasıyla topu Sabitzer'in ayaklarına indirdi, ardından ileriye koşan Sabitzer’e muhteşem bir geri pas attı; Sabitzer ise 18 metreden tek vuruşla topu ağlara göndererek 27. uluslararası golünü kaydetti.

Avusturya taraftarlarının sevinci uzun sürmedi; Cezayir milli takımı sadece beş dakika sonra ikinci beraberlik golüyle güçlü bir yanıt verdi.

Hossam Aouar, sol kanattan hızla ilerledikten sonra boş alanda bulunan Mahrez’e geriye doğru pas vererek golü ustaca hazırladı; kaptan Mahrez, kaleci Schlager’in ulaşamayacağı şekilde topu üst köşeye göndererek maçı belirleyen golü attı.

Uzatma süresinin son dakikaları büyük bir heyecan yaşattı; Cezayir milli takım kaptanı Riyad Mahrez, galibiyet golü olduğunu sandığı golle coşkulu kutlamalar başlattı, ancak Avusturya milli takımı son bir atakla 96. dakikada Sasa Kaladžić’in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı. sahaya girmesinden sadece birkaç saniye sonra.