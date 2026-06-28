Cezayir Milli Takımı, Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanan ve Avusturya ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından, 2026 Dünya Kupası'nda 32'li turuna yükselmeyi garantiledi.

Bu sonuçla Cezayir Milli Takımı, 32'li turda İsviçre Milli Takımı ile karşılaşacak.

Bu, 2014 Dünya Kupası'ndan sonra Cezayir milli takımının ilk turu geçmesi için ikinci kez gerçekleşen bir olaydır.

Avusturya'nın forveti Marko Arnautović, 28. dakikada ülkesini öne geçirdi, ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Rafik Belghali muhteşem bir bireysel çabayla beraberlik golünü attı.





Belghali, ceza sahasına girdikten sonra Avusturya'nın savunma oyuncusunu çalımlayarak kaleye şutunu gönderdi ve kaleci Alexander Schlager'in kurtaramadığı top ağlara gitti.





55. dakikada ise Marcel Sabitzer, Cezayir savunmasının dikkatsizliği sırasında muhteşem bir şutla Avusturya'nın ikinci golünü attı.





60. dakikada Cezayir'in orta saha oyuncusu Hossam Aouar, kalecinin olmadığı boş kaleye doğru Riyad Mahrez'e bir orta gönderdi ve Mahrez topu ağlara göndermekte hiçbir zorluk çekmedi.

Riyad Mahrez, ikinci yarının uzatma dakikalarında Cezayir’in üçüncü golünü attı; buna karşılık Sasa Kalajić, son anlarda Avusturya’ya beraberliği getiren muhteşem bir kafa vuruşuyla cevap verdi.



