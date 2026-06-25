Video: "Çeyrek finali geçemeyecek"... Liverpool efsanesi Fas milli takımına sert çıkıştı

Liverpool efsanesi İskoçyalı Steve Nicol, 2026 Dünya Kupası’na katılan Fas milli takımını eleştirerek, takımın yarı finale yükselemeyeceğini vurguladı.

Fas milli takımı, grubunu lider Brezilya'nın sadece gol farkıyla ikinci sırada tamamlayarak 32'li tura yükseldi. Takım, İskoçya ve Haiti'yi mağlup ederken, Brezilya ile berabere kaldı.

Fas, Brezilya karşısında dünya çapında övgüler toplayan olağanüstü bir performans sergiledi ve galibiyete en yakın takım oldu.

Ancak ilginç olan, Steve Nicol’un Fas’ın performansından etkilenmemiş olması ve hatta takımın 2022’de yarı finale yükseldiği başarısını tekrarlayamayacağını vurgulamasıydı.

Perşembe günü "ESPN" kanalında Brezilya-İskoçya ve Fas-Haiti maçlarını analiz ederken Steve şunları söyledi: "Bu takımda (Fas) üç maç boyunca hiçbir tutarlılık yoktu."

Ve şöyle devam etti: “Bunlar sadece anlık görüntüler… Harika oyun anları, çok kötü oyun anları, ilgisiz göründükleri anlar. Özellikle İskoçya karşısında, sanki maç bitmeden bitmiş gibi düşünüyorlardı.”

Liverpool efsanesi şöyle devam etti: “Bize, şampiyonluk için gerçekten mücadele edeceklerini düşündürecek hiçbir şey göstermediler. Eğer bir Faslı taraftar olsaydım, ilk maçtan (Brezilya karşısında) sonra Dünya Kupası’nda yine ileriye gidebileceğimizi düşünürdüm. Ancak o zamandan beri gerileme içinde olduklarını hissediyorum.”

Liverpool efsanesi sözlerine şöyle devam etti: “İskoçya’yı 1-0 yendiklerini biliyorum, ancak etkileyici değillerdi. Bugün sadece Haiti oyuncuları yorulduğunda iyi oynadılar.”

Şöyle devam etti: “Yine yarı finale çıkacaklarını söylemek çok zor, açıkçası bir kez daha eleneceklerini düşünüyorum. Belki grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkabileceklerini görebiliyorum… Zor olacak.”

Steve sözlerini şöyle tamamladı: “Belki son 16’ya ya da çeyrek finale kadar ilerleyebileceklerini düşünebilirim, ancak daha ötesine geçeceklerini sanmıyorum.”











