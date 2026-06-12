2026 Dünya Kupası'nın 1. Grubu'nun ilk turunda şu anda oynanan Çek Cumhuriyeti-Güney Kore maçı, ikinci yarıda iki takımın da gol atmasıyla büyük heyecan yaşandı.

Çek Cumhuriyeti, 59. dakikada Ladislav Krejčí'nin golüyle öne geçti. Krejčí, Vladimir Souval'ın ceza sahası içine gönderdiği uzun taç atışını iyi değerlendirerek herkesten yüksekte kalıp yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi ve ülkesinin takımını 1-0 öne geçirdi.



Ancak Güney Kore'nin cevabı gecikmedi. Hwang In-beom, 67. dakikada ceza sahası içinde aldığı pasın ardından, kalecisi Matěj Kovář'ın kaleden çıkmış olduğu anı iyi değerlendirerek, topu teknik bir dokunuşla kalecinin üzerinden aşırdı ve topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.







Maçın son dakikalarında heyecan doruğa çıktı. Çek Cumhuriyeti, 77. dakikada Tomas Soucek'in muhteşem bir vuruşla golü bulduğunu ve yeniden öne geçtiğini sandı. Ancak Mısırlı hakem Amin Omar kutlamaları durdurdu ve video teknolojisiyle pozisyonu incelemeye karar verdi.

Görüntüleri inceledikten sonra hakem, atağın oluşumunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti ve Çek oyuncularının şokuna rağmen skor değişmedi.

Sadece birkaç dakika geçmeden Güney Kore milli takımı bu durumu değerlendirdi. 80. dakikada Hwang In-beom, ceza sahası içine mükemmel bir orta gönderdi ve Oh Hyeon-gyu, bu ortayı kale ortasına gönderdiği bir şutla karşıladı. Böylece Güney Kore, skoru 2-1'e getirerek heyecan verici bir geri dönüşe imza attı.

Maç, Meksika ve Güney Afrika'nın da yer aldığı A Grubu'nda oynanıyor. Meksika, turnuvaya grubun açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 yenerek başladı.

