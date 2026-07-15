Video: Çatışmalar ve gözaltılar… Arjantin taraftarları arasında beklenmedik bir çatışma

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasındaki maçtan birkaç saat önce, ABD'nin Atlanta kentinde taraftar grupları arasında çatışmalar çıktı; bu olaylar sonucunda üç kişi gözaltına alındı ve güvenlik güçleri durumu kontrol altına almak için müdahale etti.

Olaylar, Arjantin milli takım taraftarları tarafından düzenlenen bir miting sırasında başladı. Arjantinli iki kulüp olan San Lorenzo ve Huracán taraftarları arasında yaşanan sözlü atışmalar, önce yumruklaşmaya dönüştü, ardından kaos ortamında sandalye ve tahta levhaların fırlatılmasına kadar tırmandı.

Olay, güvenlik yetkililerinin esas olarak Arjantin ve İngiltere taraftarları arasında olası herhangi bir çatışmayı önlemeye odaklandığı bir dönemde meydana geldi. Stadyum içinde her iki milli takımın taraftarları için ayrı alanlar ayrılmıştı, ancak bu kez şiddet olayları Arjantinli taraftarlar arasında yaşandı.

Arjantinli TYC ve Ole kanalları, iki grup arasındaki gerginliğin öncesinde sosyal medyada karşılıklı provokatif mesajların atıştığını belirtti; bu olay, 2018 Rusya Dünya Kupası sırasında iki grup arasında yaşanan benzer çatışmaları da akıllara getirdi.

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Taraftar grubu, Racing, Excursionistas, Barracas Central, Almirante Brown, Belgrano ve Independiente Rivadavia gibi birçok Arjantin kulübünün yanı sıra farklı liglerdeki diğer kulüplerin taraftarlarını da bünyesinde barındırıyordu.

Çatışmaların patlak vermesinin ardından, bir grup taraftar olay yerinden kaçtı; yerel polis, orada bulunanların ihbarlarına hızla müdahale ederek durumu kontrol altına almayı başardı; ancak üç kişi saldırılara devam etti ve gözaltına alındı.

Aynı haber ağına göre Arjantinli güvenlik kaynakları, olayda parmağı olduğu kanıtlanan ve kimliği tespit edilen herkesin Arjantin’deki stadyumlara girişinin kalıcı olarak yasaklanacağı cezasına çarptırılacağını doğruladı.

Kaynaklar, bazı şüphelilere daha önce de benzer cezalar uygulandığını, ancak Dünya Kupası başlamadan önce bu cezaların kaldırıldığını ekledi.

Olay, organizatörler nezdinde ek endişeler uyandırdı; artık organizatörler, sadece Arjantin ve İngiltere taraftarları arasında yaşanabilecek çatışmaların yanı sıra, Arjantinli taraftar grupları arasında meydana gelebilecek şiddet olaylarıyla da başa çıkmak zorunda kalacaklar.

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