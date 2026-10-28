Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin soyunma odasını saran gerilimin perde arkasından çarpıcı bir açıklıkla bahsetti; Fede Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki meşhur kavganın önemini azaltarak, bu tür olayların profesyonel futbolda doğal olduğunu vurguladı.

"Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında spor yorumcusu Manu Carreno ile yaptığı uzun söyleşide, A takımda geçirdiği 13 yılın ardından Bernabeu'nun duvarlarını terk eden tecrübeli bek şöyle konuştu: "Hayır, olay hiç o kadar önemli değildi. Ben yıllardır Real Madrid'deyim ve oyuncular defalarca birbirine girdi, ama bunların hiçbir sonucu olmadı."

Kafada yarayla biten kavga

Orta saha oyuncuları arasındaki olay, soyunma odasındaki sert bir söz düellosunun el şakasına dönüşmesinin ardından geniş yankı uyandırmıştı. Olayın Valverde'nin kafasında dikiş atılmasını gerektiren bir yarayla sonuçlandığı söylenmiş, bu da kupasız geçen zorlu bir sezonda takımın atmosferini kamuoyu tartışmalarının merkezine oturtmuştu.

Carvajal, olayın yalnızca aleniyete çıkmış olması nedeniyle gerçek boyutundan daha büyük bir hal aldığını düşünüyor ve iç anlaşmazlıkların soyunma odasında kalıcı ayrışmalar olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Sızıntı kaptanı rahatsız etti

Carvajal, asıl rahatsızlığına yol açan noktayı da açıkladı; bu, kavganın kendisi değil, basına sızdırılma hızıydı.

Net bir şekilde şöyle dedi: "Bu meselede garip olan şey sızdırılmasıydı; çünkü sadece yarım saat sonra basında yayımlandı. Ben soyunma odasının gizliliğinin korunması gerektiğine inanan biriyim ve bu durum beni gerçekten rahatsız ediyor."

Bu açıklama, herhangi bir iç olayın medyatik bir bombaya dönüşebileceği Real Madrid gibi son derece rekabetçi bir ortamda ketumluğun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Kupasız zorlu bir sezon

Carvajal, geçtiğimiz sezon kaptan olarak üstlendiği görevin, kupaların yokluğu, medya baskısı ve takım içindeki fısıltılar nedeniyle kariyerinin en zorlu dönemlerinden biri olduğunu itiraf etti.

Şöyle konuştu: "İkinci yılımda kupasız bir kaptan olmak zorundaydım; soyunma odasını yönetmek ve fısıltılarla başa çıkmak kolay bir iş değil."

Liderlik tarzının her zaman alçakgönüllülükle bağlantılı olduğunu, kariyerine ya da kaptanlık pazubandına dayanarak hiçbir ayrıcalık talep etmediğini vurguladı; ardından Real Madrid sayfasını kapatıp Getafe forması altında yeni bir profesyonel meydan okumaya başladı.



