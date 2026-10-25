Bournemouth, bu Pazar akşamı Old Trafford'da Premier Lig'in sekizinci haftasında karşı karşıya geldikleri maçta ev sahibi Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek onun yarasını derinleştirdi.









Bournemouth'un gollerini Ryan (38. dk), Marcus Tavernier (43. dk) ve Evanilson (71. dk) kaydetti.

Bournemouth puanını 9'a yükselterek 13. sıraya çıkarken, Manchester United 7 puanla 16. sırada kaldı.









Manchester United tüm kulvarlardaki son 8 maçta galibiyet tadı alamadı; son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4-0 yenmişti.

Manchester United'ın çöküşü ve puan tablosunun dibine yaklaşmaları nedeniyle teknik direktör Michael Carrick'in geleceği belirsizleşti.