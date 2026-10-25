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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: Carrick'in tabutuna son çivi mi? Bournemouth, Old Trafford'da Manchester United'ı rezil etti

M. United - AFC Bournemouth
M. United
AFC Bournemouth
Premier Lig
İngiltere

Manchester United'ın çöküşü devam ediyor

Bournemouth, bu Pazar akşamı Old Trafford'da Premier Lig'in sekizinci haftasında karşı karşıya geldikleri maçta ev sahibi Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek onun yarasını derinleştirdi.



Bournemouth'un gollerini Ryan (38. dk), Marcus Tavernier (43. dk) ve Evanilson (71. dk) kaydetti.

Bournemouth puanını 9'a yükselterek 13. sıraya çıkarken, Manchester United 7 puanla 16. sırada kaldı.



Manchester United tüm kulvarlardaki son 8 maçta galibiyet tadı alamadı; son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4-0 yenmişti.

Manchester United'ın çöküşü ve puan tablosunun dibine yaklaşmaları nedeniyle teknik direktör Michael Carrick'in geleceği belirsizleşti.

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