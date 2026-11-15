Eski Al Ahly ve Mısır Milli Takımı yıldızı Muhammed Ebu Treyka, beIN Sports spor kanalları ağındaki geleceğiyle ilgili bir tartışma ortamı yarattı. Ebu Treyka'nın ağdaki analiz stüdyolarından birinin kapanışında dile getirdiği muğlak bir ifade, uzun bir süre ekranlardan uzaklaşma ve medya alanının dışında yeni bir deneyime yönelme ihtimaline dair soru işaretlerine kapı araladı.

Reklam

Mısırlı medya mensubu Hani Hathout'un ortaya koyduğuna göre, bu durum yalnızca stüdyolardan uzak kalmanın ötesinde gelişmelerle bağlantılı. Zira eski Ahly yıldızı, Katar Futbol Federasyonu'ndan Katar Milli Takımı direktörlüğü görevini üstlenmesi için bir teklif aldı ve bu teklifi kabul etmek ya da reddetmek konusunda nihai kararını vermeden önce şu anda değerlendiriyor.

Ortaya atılan fikir, Abu Trika'nın teklifi kabul etmesi ve Katar Federasyonu ile anlaşmayı tamamlaması halinde, takımın direktörü olacağı idari bir rolle Katar Milli Takımı'nın yeni yapısına katılmasını içeriyor.

Abu Trika'nın geleceğine dair sorular, bu ayın 9 Kasım'ında oynanan Atlético Madrid ve Barcelona karşılaşmasının analiz stüdyosunun sonunda medya mensubu Abdülaziz en-Nasr ile yaptığı diyaloğun ardından, büyük Avrupa liglerindeki haftanın sona ermesi ve milli ara döneminin başlamasıyla eş zamanlı olarak gündeme geldi.

Diyalog sırasında en-Nasr, Abu Trika'ya şöyle dedi: "Muhammed Abu Trika'yı özleyeceğiz, özellikle de bir dinlenme ve milli ara döneminde olduğumuz için, çünkü bu dönemde stüdyoda görünmüyor." Bu sözlerle, Abu Trika'nın ara dönemlerinde analizlerden her zamanki gibi uzak kalmasına atıfta bulunuyordu.

Reklam Reklam

Eski Ahly yıldızının yanıtı ise dikkat çekiciydi; gülümseyerek şöyle dedi: "Beni uzun bir süre özleyebilirsin, belki de hayırlısı olur, bilemezsin." Bunun üzerine en-Nasr, "İnşallah her zaman buradasın" diye karşılık verdi.

Related Topics

Görüntü geniş çapta yayıldı ve Abu Trika'nın sözleri, medya işinden uzaklaşma ihtimaline dair spekülasyonları gündeme getirdi. Ardından Hathout, Mısırlı yıldızı kariyerinde yeni bir deneyim yaşama ihtimaliyle karşı karşıya bırakan Katar teklifini açıkladı.

Henüz kesinleşmeyen bir karar

Reklam

Teklifin açıklanmasına rağmen, Abu Trika tutumunu henüz netleştirmiş değil. Zira hâlâ Katar Milli Takımı direktörlüğü görevini üstlenme fikrini ve idari işe geçerek milli takımın yeni yapısına katılıp katılmayacağını ya da spor analizi alanındaki mevcut kariyerine devam edip etmeyeceğini değerlendiriyor.