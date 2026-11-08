Mısır Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Mustafa Ebu Zehra, milli takımın kaptanı Muhammed Salah'ın, Mısır'ın teknik direktörü Hüsam Hasan'ın görevden alınması kararına müdahalesinin gerçeğini açıkladı.

Mısır Futbol Federasyonu, Hüsam Hasan'ın görevine son verildiğini cumartesi günü duyurdu; bu karar, Hasan'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatılmasının üzerinden yalnızca yaklaşık iki ay geçtikten sonra ve Mısır milli takımını tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna taşımasının ardından geldi.

MBC Mısır kanalındaki El-Hikaye programına yaptığı açıklamalarda Ebu Zehra, kararın yalnızca yönetim kurulu tarafından alındığını vurguladı. Oyuncuların, federasyon yönetim kurulunun kararlarına ya da yetki alanına müdahale etme hakkına sahip olmadığını belirterek, federasyonun aşılması caiz olmayan teamülleri ve gelenekleri bulunduğunu ekledi.

Salah'ı, istisnai bir kaptan ve Mısır futbolunun tarihi boyunca öne çıkan yıldızlarından biri olarak nitelendirdi.

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Teknik ekibin, geçen kamp krizinin ardından Muhammed Salah ile görüşmek ve barışmak üzere federasyon başkanı Hani Ebu Rida ile birlikte Türkiye'ye gitmeyi reddettiğini öne süren sızıntılarla ilgili olarak ise bunu tamamen yalanladı ve bu anlatıyı gerçeği yansıtmayan bir ifade olarak nitelendirdi.

Ebu Rida'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, Türk mevkidaşının resmi davetine karşılık gerçekleştiğini ve oyuncunun konumu ile milli takımdaki rolü göz önüne alındığında Salah'ın bir maçına katılmasının doğal bir durum olduğunu vurguladı.

Salah'ın Hüsam Hasan ile ilişkisi

Ebu Zehra, Muhammed Salah'ın kişiliğini ve önceki teknik ekiple ilişkisini övdü; oyuncunun yarattığı herhangi bir kriz ya da milli takım içindeki teknik veya idari kararları etkilemeye yönelik herhangi bir girişimi bulunduğunu reddetti.

Salah'ın Hüsam Hasan'a saygıyla davrandığını ve ona desteğini teyit ettiğini, kendisine "Ben senin emrindeyim" dediğini söyledi.

Mısır Federasyonu, Hüsam Hasan'ın yerine Seramika Kleopatra kulübünün teknik direktörü, Mısır milli takımının, Ahli'nin ve Tersana'nın eski forveti Ali Mahir'i atadı.

Ali Mahir'in ilk görevi, Mısır milli takımının yaklaşan uluslararası ara için kadrosunu açıklamak olacak; Mısır, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Malavi ile iki kez karşılaşmaya hazırlanıyor.

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