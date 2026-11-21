Milan'ın ara transfer dönemindeki hamlelerine ilişkin spekülasyonların arttığı bir dönemde kulübün sahibi Gerry Cardinale, önümüzdeki sürecin planlarına dair doğrudan mesajlar verdi. Cardinale, beklenen harcama miktarına, son dönemde takımla adı anılan isimlere ve Rossoneri'nin en önemli oyuncularından birinin geleceğine değindi.

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Birkaç gün önce Milano'ya gelen Cardinale, dün Casa Milan'da kulüp yönetimiyle bir toplantı yaparak transfer dönemi ve takımın gelecek yaza kadarki planlarıyla ilgili çeşitli konuları ele aldı. Milan'ın sahibi bugün de Milanello antrenman tesislerinde antrenmanı ve teknik direktör Ruben Amorim'in basın toplantısını takip etti, ardından tesisten ayrılırken yarın oynanacak Frosinone maçı hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Maça hazır olup olmadığı sorulan Cardinale, "Yarına hazırım. Dün Casa Milan'da transfer dönemi ve yaza kadar uzanan sezon planlarımızın geri kalanı üzerine yaptığımız toplantı da dahil olmak üzere harika iki gün geçirdik. Buradaki havanın son derece olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü antrenman harikaydı ve takımın uyumu giderek artıyor" dedi.

Cardinale şöyle devam etti: "Bazı oyuncularla konuştum, hepsi çok olumlu hissediyor ve Ruben'in (Amorim) de söylediği gibi yarınki maçın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Güçlü bir başlangıç yapıp kazanmayı ve yolumuza devam etmeyi umuyoruz."

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Milan'ın ara transfer dönemine hazırlıkları hakkında konuşan kulüp sahibi, yönetimin birçok dosya üzerinde çalıştığını belirtirken ocak ayında hamle yapmanın zorluğunun da altını çizdi: "Evet, hazırım. Çok çalışıyoruz. İş karmaşık, ara transfer dönemi her zaman zordur. Bu yüzden hazırlıklı olmalı ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmelisiniz."

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Cardinale sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz verebileceğim tek şey, tamamen ikna olmadığımız hiçbir karar almayacağımızdır. Para harcayacağız ama bunu akıllıca, projeyle uyumlu şekilde ve Ruben ile burada, Milanello'daki herkesle yakın iş birliği içinde yapacağız."

Kulübün yönetim yapısına sportif direktör olarak katılacağı konuşulan (Alman) Markus Krösche hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Markus üzerinde çok durduğunuzu biliyorum ama bir şeyi açıklamaya hazır olduğumuzda bu konuyu konuşmak için size geri döneceğim."

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Endrick ve Rabiot: "Bu isim çok sık gündeme geliyor"

Söz, son dönemde adı Milan'la anılan Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Endrick'e geldiğinde Cardinale, "Bu isim de çok sık gündeme geliyor. Bu proje tek bir oyuncudan daha büyük ama o, mevkisindeki en iyi oyunculardan biri, hatta en iyisi. Ona büyük saygı duyuyorum, neyin mümkün olduğunu göreceğiz" dedi.

Adrien Rabiot'nun geleceği ve sözleşme yenilemesi hakkında da konuşan Cardinale, Fransız oyuncuya duyduğu büyük takdiri dile getirdi: "Adrien'i seviyorum, en sevdiğim oyunculardan biri. Bence kelimenin tam anlamıyla harika, kendisine ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Görüşmeler sürüyor ve iyi bir sonuca ulaşmayı umuyorum. Ama karar bana kalsaydı, onu kulübün simge oyuncularından biri yapardım." Bu açıklamalar sempremilan tarafından aktarıldı.

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Cardinale'nin açıklamaları, Milan'ın şu anda birden fazla dosya üzerinde çalıştığını teyit ederek sona erdi. Krösche'nin yönetime katılmasının sportif projenin yönetimini iyileştirmeye katkı sağlaması umulurken, takım için önemli hamlelere sahne olabilecek ara transfer dönemine yönelik hazırlıklar da sürüyor.

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