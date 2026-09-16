Barcelona, bugün çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" stadında oynanan ve İspanya La Liga'nın altıncı haftasına denk gelen karşılaşmada, konuğu Racing Santander'i 7-2'lik farklı bir skorla ezdi geçti.

Maçtan önce Katalonya meteoroloji kurumu fırtına ve istikrarsız hava koşulları konusunda uyarıda bulunmuş, bu durum karşılaşmanın ertelenmesine ramak kalmasına neden olmuştu. Ancak maç zamanında oynandı ve Barcelona'nın fırtınaları sahanın içinde esti; kurban ise Racing oldu.

Şiddetli yağmura sahne olan maçta Barcelona'nın oyuncuları sırayla gol kaydetti. Kaleye giden bazı pozisyonlar heba edilmese, bu skorun daha da artması muhtemeldi; buna karşılık Racing maç boyunca neredeyse tamamen ortadan kayboldu.

Bu sezon 4 maçta 5 gollü galibiyet aldıktan sonra (3'ü La Liga'da, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde), Raphinha'nın 3 gol (hat-trick) atmasının ardından Barcelona kendi rekorunu kırdı ve ilk kez 7 golle kazandı.

Maçta, dün salı günü yeni bir sözleşmeye imza atan genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim forma giymedi; teknik direktör Hansi Flick onu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

Barcelona, farklı galibiyetlerle 6 maçta tam puan toplayarak 18 puana ulaştı ve İspanya La Liga puan tablosunun zirvesinde, pazar günü komşusu Atletico Madrid ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önünde yer aldı.

Racing ise 7 puanda kalarak onuncu sırada donup kaldı.

Katalan ezici üstünlüğü

Barcelona maça Racing üzerinde büyük bir baskıyla başladı ve topa sahip olup konuk ekibin kalesini birden fazla kez tehdit ederek maçı erken çözüme kavuşturdu.

İlk gol gecikmedi; Joao Cancelo, başlama düdüğünden yalnızca 8 dakika sonra ceza sahası dışından attığı, kaleciyi şaşırtan füze gibi bir şutla golü kaydetti.

Karim Adeyemi ise az kalsın ikinci golü hemen buluyordu; 19. dakikada Dani Olmo'dan harika bir ara pas alıp kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak topu direğin yanından auta gönderdi.

Katalan kasırgası durmadı; 3 dakika sonra Brezilyalı Raphinha, vatandaşı Pedro Felipe'den bir penaltı kazandı ve bu penaltıdan ikinci golü bizzat kaydederek topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

Cevap fazla gecikmedi; 31. dakikada Racing'in Barcelona ceza sahasındaki ilk görünmesinde, Senegalli Magatte Guaye Katalan savunmasının dalgınlığından yararlanarak farkı azaltan golü attı.

Buna rağmen Barça tehlike saçmaya devam etti ve ceza sahası dışından yapılan, savunmaya çarparak yön değiştiren yeni bir füze gibi şutla Cancelo kişisel ikinci golünü, takımının maçtaki üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarının bitimine 3 dakika kala Raphinha, tıpkı Cancelo gibi, ikinci golünü atmadan soyunma odasına girmeyi reddetti. Brezilyalı forvet, Olmo'dan ceza sahası sınırında bir top aldı ve topu rahatlıkla kalecinin sol üst köşesine gönderdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Barça ikinci bir penaltı kazandı; bu kez Adeyemi lehine verildi. Ancak Lamine Yamal, penaltıyı kaleci kurtarınca ilk yarının golcüler listesine adını yazdırmayı başaramadı.

Szczesny'nin pervasızlığı

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Barcelona, ilk yarıda 4 gollük üstünlüğüne rağmen hâkimiyetini sürdürdü. Buna rağmen yarının ilk golü Katalan takımının renklerinde gelmedi.

Maçın 65. dakikasında, devre arasında Juan Garcia'nın yerine oyuna giren yedek Barcelona kalecisi Wojciech Szczesny, kale önünde ağır davranarak ağır bir hata yaptı; bu hatadan faydalanan yedek Faslı Yasser Zabiri, Racing'in ikinci golünü kaydetti.

Yamal talihsizliğini kırıyor

Ancak birkaç dakika sonra hakem, Adeyemi'ye yapılan bir engellemenin ardından Barcelona lehine üçüncü penaltıyı verdi ve Raphinha bu penaltıdan maçtaki kişisel üçüncü golünü (hat-trick) kaydetti.

Racing'in ağları maçta altıncı kez havalandı; bu kez golü Yamal attı, ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Böylece ilk yarıda bir penaltı kaçıran ve topu üst direğe gönderen genç İspanyol oyuncunun talihsizliği devam etti.

Brezilyalı yedek Gabriel Jesus, Yamal'ın nefis bir pasının ardından Barcelona'nın altıncı golünü kaydetti ve skor bu sezon ilk kez 6'ya ulaştı.

Bitiş düdüğü çalınmadan önce Yamal, bugünkü maçta parlayan Adeyemi'nin ortasının ardından yedinci golü kaydederek talihsizliğini kırdı.